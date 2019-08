Bancada del FA insiste en intencionalidad política de alerta de EEUU sobre Uruguay

Política

El extenso debate del martes en el Parlamento versó en su mayor parte sobre Venezuela y el tira y afloja entre oposición y oficialismo acerca de una censura al gobierno de Nicolás Maduro, algo que finalmente no se aprobó.

Sin embargo, durante la jornada hubo tiempo para abordar otros asuntos de actualidad, como la controvertida decisión estadounidense de elevar el nivel de alerta en seguridad de nuestro país.



"Es una cuestión lo suficientemente grave como para que la cámara se ocupe. Hace fata una discusión a fondo de este tema porque, a nuestro juicio, tiene ribetes bastante graves", dijo Pozzi, diputado por el Nuevo Espacio, en declaraciones al noticiero Informe Nacional, de Radio Uruguay.

"Se meten en nuestra campaña electoral, y eso no nos gusta, como los estadounidenses no les gusta que los rusos se metan en la campaña de ellos, algo que siguen investigando", añadió.



"Nos pega en dos puntos sensibles, como son el turismo y la seguridad", añadió Pozzi, señalando que le resulta "curioso" que "cuando los números daban mal en Uruguay no elevaron el nivel de alerta, y ahora que los números dan mejor -y a dos meses de las elecciones- sí lo hacen".

Para Pozzi, esta cuestión amerita un debate parlamentario, cuya versión taquigráfica debería remitirse al Congreso del país norteamericano "para que entiendan cómo se trató el tema".

"Esto merece un debate, especialmente proviniendo de un país que no puede garantizar la seguridad de sus ciudadanos en su propio territorio", enfatizó el legislador.

Días atrás, y luego de las reacciones suscitadas por ese aumento del nivel de alerta -como una medida espejo tomada por nuestra cancillería- la embajada de EEUU en nuestro país emitió un comunicado en procura de calmar los ánimos. En dicha misiva se detallaban los criterios que se utilizaban para tales valoraciones, indicando que no habría nada "personal" contra Uruguay.

De acuerdo con la misiva, dichas ponderaciones "son producto de un trabajo colaborativo que se desarrolla a lo largo de todo el año y que incluye una gran variedad de fuentes, entre ellas, estadísticas oficiales de criminalidad y delito publicadas por autoridades de cada país".

