Desde Almagro hasta el oportunismo electoral, todo en el debate por Venezuela en el Senado

Política

El Senado debatió durante toda la mañana, y parte del mediodía, la moción presentada por el senador del Partido Nacional Javier García que buscaba "condenar a la dictadura de Nicolás Maduro", que finalmente fue rechazada, ya que no contó con los votos del Frente Amplio.

Durante la discusión, oficialismo y oposición se lanzaron dardos acusatorios y la disputa fue en diferentes tópicos, como el papel que ha jugado el ex canciller y ahora secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, durante la crisis política venezolana, o si esta convocatoria formaba parte del juego político electoral.

La senadora del FA Mónica Xavier cuestionó que la oposición "deje bien en claro" que esta discusión que se trajo este martes se debe "principalmente" a la campaña electoral uruguaya.

"Nos planteamos la solidaridad con el pueblo venezolano, pero es por el verdadero compromiso democrático o es para aprovechar en plena campaña electoral un resquicio de diferencias dentro de la fuerza política de gobierno. Tenemos diferencias, pero ellas no nos impiden venir a discutir esto nuevamente. Buscar el dialogo no significa debilidad, significa tener dignidad frente a los poderosos", dijo Xavier.

"La discusión que se trae es para ver si en la bancada oficialista nos despedazamos", acotó.

La socialista criticó la "acción de un secretario general de la OEA, un compatriota", que "poco ha contribuido" y "mucho ha alentado a las complicidades políticas para vulnerar los derechos de un Estado soberano".

Por la misma senda fue la senadora Constanza Moreira, que cuestionó el papel de Luis Almagro y el Grupo de Lima, a su vez que destacó el grupo de contacto internacional, que el gobierno uruguayo integra.

Es "importantísimo", dijo Moreira, señalar que las Naciones Unidas, de donde sale el informe de la ex presidente Michele Bachelet, se da tras la postura que ha tomado la OEA y el grupo de Lima, actores que han "tomado partido" por el autoproclamado presidente Juan Guaidó.

"Nuestro gobierno no está tomando partido por ninguna de los dos, y en este Senado, la oposición está tomando posición por una de las partes: por Guaidó y por la OEA. El gobierno uruguayo está haciendo lo que hay que hacer. El Uruguay denuncia la estrategia de la OEA. Es importantísimo señalarlo", comentó.

Moreira señaló que los crímenes de resistencia a la autoridad "son terribles" y apuntó que el 33 % de los homicidios se dan por esta razón. En Venezuela, dijo, hay una "declaración de Estado de excepción y militarización de las instituciones del Estado".

"Sobre esto digo, yo no quiero una nueva Colombia, ahora la política de mano dura está campeando, y digo esto, porque acá tenemos instalada la discusión, el tema de la mano dura termina ahí: en Venezuela y en Colombia. Termina en violencia institucional, policial y militar. Yo deploro la militarización del proceso venezolano. Creo que hay una crisis del orden republicano gigante", acotó.

El senador colorado Pedro Bordaberry comenzó su elocución señalando que el FA "le vendió el alma a Venezuela de los Chávez y los Maduro" y comentando que es "injusto" decir que esta discusión se plantea por el momento electoral.

"Es injusto decir que esto se plantea por el momento electoral. Los que aprovechan el momento electoral para disfrazarse de que son de centro, pero defendieron a los chavistas y a Venezuela todos estos años, son los candidatos del Frente Amplio, porque toto esto surge porque el candidato del FA en un giro tremendo terminó diciendo, compañero Danilo, coincidimos en que en Venezuela hay una dictadura. Lo dijo porque Astori dijo que había, y salió Mujica y dijo, y saben por qué: para ver si aflojan el tema y pueden arrimarse al centro y ver si pueden ganar unos votitos en la elección que vienen. Triste esos que se disfrazan de lo que no son en épocas electorales, de izquierda y de derecha. Triste", señaló.

El legislador del Partido Nacional Luis Alberto Heber le contestó a los senadores que aludieron a Almagro y se preguntó quién lo "sentó" en la OEA.

"¿Quién lo sentó, de dónde venía Almagro? ¿O no fue canciller del gobierno de Mujica durante cinco años? ¿Y no hizo el ex presidente Mujica un periplo por todo América para nombrarlo secretario general? Lo pusieron ustedes, se sentó acá antes de ser ministro, y en reiteradas ocasiones en nombre del FA y del MPP. Y fue avalado por todo el Frente Amplio, nososotros guardamos silencio. Ahora las cosas que está diciendo Almagro son las cosas que está diciendo Bachelet, ahora como lo dice Bachelet es santa palabra", espetó.

Heber dijo que "no le sirve" el argumento que escuchó por parte de algunos legisladores que señalaron que en la negociación se "trata de igual manera" al gobierno venezolano que a la oposición. "¿Cómo que por igual? ¿Cómo? ¿Son iguales? No. Hay terrorismo de Estado, y acá yo he escuchado tantas veces por parte de gente de izquierda condenarlo, bueno acá lo tienen: terrorismo de Estado. Y viene el gobierno uruguayo a decir que son iguales, ¡si hay más de 5.000 muertos y la Cancillería y el Parlamento no condenan!", cerró

Montevideo Portal