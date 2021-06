Bancada de ediles del FA de Rocha pide la renuncia de directora que defendió a Gavazzo

Política

No te bancan

Montevideo Portal

La bancada de ediles del Frente Amplio (FA) de Rocha pedirá este martes la renuncia de la directora Oficina del Adulto Mayor y Discapacidad de la Intendencia Departamental, Susana Núñez, porque considera que sus declaraciones sobre el represor José Nino Gavazzo, que falleció el pasado fin de semana, son "absolutamente inadmisibles bajo cualquier punto de vista".

"Repudiamos y rechazamos contundentemente las declaraciones realizadas", dice la solicitud de renuncia que la bancada opositora presentará al presidente de la Junta Departamental, José Luis Molina. "Como representantes de una fuerza política que cree, defiende y ha dado pruebas de respeto por la democracia, la república y la independencia del Poder Judicial, solicitamos al Ejecutivo Departamental la dimisión de la Directora de la Oficina del Adulto Mayor y Discapacidad", agregan.

"La Sra. Núñez enalteció la figura del militar más condenado por delitos de lesa humanidad durante el régimen dictatorial que se instaló en nuestro país hace 48 años y dejó entrever dudas en cuanto a los procedimientos del Poder Judicial en las instancias del debido proceso que lo imputó por 30 homicidios muy especialmente agravados, 28 de ellos en reiteración real y responsable en la desaparición de 197 personas", expresa la carta.

La jerarca publicó en su cuenta de Facebook un posteo en el que lamenta el fallecimiento de Gavazzo porque nos ayudó "a vivir libres de dictaduras comunistas".

"Todo tan raro, procesado: ‘En calidad de PRESUNTOS autores penalmente responsables, de un delito continuado de privación de libertad'. DEFINICIÓN DE ‘PRESUNTO': Que se supone o se sospecha aunque no está demostrado. ‘presunto asesino' NO SE DEMOSTRÓ... Y SEGUIRÁN MURIENDO POR ‘SUPOSICIONES'?? SIN PRUEBAS PERO HAY QUE CONDENARLOS PORQUE NOS AYUDARON A VIVIR LIBRES DE DICTADURAS COMUNISTAS. YA FALLECIÓ. DESCANSE EN PAZ", publicó dirigente de Cabildo Abierto.

“Yo no vi las pruebas”

Consultada sobre la publicación, que ya no aparece en su muro de Facebook, la jerarca dijo a Montevideo Portal que desconocía si había sido borrada o no. "Yo cuando publico algo siempre es referido a un medio de comunicación, a las pruebas que tiene el medio de comunicación para publicar algo. No es cuestionando la ley, sino al medio de comunicación para ver qué pruebas tiene", explicó.

Al recordarle las condenas sobre Gavazzo, la jerarca respondió: "Ustedes lo vieron, pero yo no vi las pruebas a las que te estás refiriendo".

"Jamás doy por hecho algo que yo no vi. No es cuestionando leyes ni nada que se le parezca. Yo lo que pongo en Facebook siempre es cuestionando un poco a los medios de comunicación, pero en realidad nosotros sabemos también que somos perseguidos", concluyó la directora antes de despedirse.

Respaldo

Por su parte, el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, publicó el 26 de junio en referencia a la muerte de Gavazzo que "se fue el más vil exponente de una era".

NO DOBLARÁN CAMPANAS: x la puerta de atrás de la historia se fue el + vil exponente de una era. Supo cebarse en la carne y alma de indefensos practicando la cobardía más grande de torturas y vejaciones sin límites xa las q jamás hay excusas válidas. No habrá paz en su tumba. — Alejo Umpiérrez (@alejoumpierrez) June 26, 2021

Además, respondió cuestionamientos presentados por dirigentes del Frente Amplio al posteo que hizo la jerarca en su Facebook. Ante un comentario a un tuit de la edila Bárbara Ferronato (MPP) que preguntaba sobre los dichos de la directora, Umpiérrez publicó: "Lo mismo que a los que festejan y reivindican un acto criminal como la toma de Pando o nunca se arrepintieron de secuestros, robos y asesinatos desde la guerrilla. O me perdí un capítulo? Abrazo".

Lo mismo que a los que festejan y reivindican un acto criminal como la toma de Pando o nunca se arrepintieron de secuestros, robos y asesinatos desde la guerrilla. O me perdí un capítulo ? Abrazo — Alejo Umpiérrez (@alejoumpierrez) June 27, 2021

