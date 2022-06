Balcedo sobre Mujica: “Lo ven como viejito bueno y él mató gente”

Política

Montevideo Portal

El empresario y dirigente sindical argentino Marcelo Balcedo insistió en que le armaron la causa en el juicio que inició recientemente contra el Estado uruguayo. En una entrevista en un canal de televisión de la vecina orilla, que consignó La Nación, Balcedo disparó contra el expresidente José Pepe Mujica: “Lo ven como viejito bueno y él mató gente”, arremetió.

El exsecretario del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) en Argentina trató al juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, de “pedazo de burro” e indicó que le hará “un jury” y lo sacará “a patadas.

“Esto fue una causa política inventada”, denunció Balcedo en declaraciones al canal Somos de La Plata. “Tanto en Argentina como en Uruguay, hubo un pacto entre el macrismo y el Frente Amplio. Entre el juez federal de La Plata y el (entonces) fiscal (de Corte) Jorge Díaz de Uruguay me inventaron y armaron la causa”, aseveró.

Balcedo fue presuntamente perjudicado en un negocio millonario que tenía en relación con dos aeronaves estadounidenses.

Así continuó, alegando que el Estado uruguayo tenía una “animosidad” en su contra, de que le querían “robar”. En tanto, se dirigió nuevamente hacia el fiscal Díaz e insistió en que “hizo todo un circo” en nuestro país para extorsionarlo.

“Esto pasaba en el gobierno del Frente Amplio, donde los fiscales me decían que yo era peor que un asesino, y que yo era un sindicalista vip. Y preferían a un asesino y no a gente que ponga dinero [en el país]”, manifestó. Acto seguido, se refirió a la presidencia de Mujica y, en esa línea, expresó: “Es el gobierno del Frente Amplio. No estás hablando de un gobierno que quería que la gente vaya a invertir. Ellos no querían. Es más, nos maltrataban a los argentinos”.

Finalmente, dijo que “la mayoría de la gente ve a Mujica como un viejito bueno, era un tupamaro” y apuntó que tanto él como su esposa, la exsenadora Lucía Topolansky, “mataron gente porque pensaba distinto”, informó La Nación.

Montevideo Portal