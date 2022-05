Balcedo inicia juicio millonario al Estado por frustrar negocio con aviones en EE. UU

Judiciales

El empresario y dirigente sindical argentino Marcelo Balcedo comenzó un juicio contra la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial y por consiguiente al Estado uruguayo por haber sido presuntamente perjudicado en un negocio millonario que tenía en relación con dos aeronaves estadounidenses.

Según informa el medio del país vecino Red92, el Estado uruguayo, en concreto, la Fiscalía, habría “estropeado” un leasing que tenía sobre dos aviones, que incluía contratos millonarios de alquiler mientras el empresario pagaba la totalidad de los aviones. En declaraciones al programa del periodista Fernando Graña de la radio La 990, Balcedo aseguró que le hicieron firmar un “acuerdo extorsivo”.

“A mí me hacen firmar un acuerdo por vía extorsiva, yo les había hecho una demanda a todos los fiscales, en especial al (entonces) fiscal General de la Nación (Jorge Díaz), por todas las barbaridades que habían dicho. Entonces, firmo un acuerdo con el Estado uruguayo a instancias de que, si yo no declinaba todos esos juicios civiles contra los fiscales, ese acuerdo no se firmaba. Era bajo presión porque era un acuerdo extorsivo. Te dejan preso, te embargan todo y si no firmas el acuerdo seguís en cana, es un disparate ¿no? Está claro”, indicó.

Asimismo, Balcedo contó que le retuvieron estas dos aeronaves a pesar de haber demostrado con documentos oficiales que estaban en proceso de leasing, que estaban siendo pagados en Estados Unidos y que los alquilaba con altos contratos para mantener los gastos fijos del vehículo.

“Cuando ellos retuvieron indebidamente el avión, a pesar de saber a las 48 horas que era un leasing y tener toda la documentación, por maldad, decidieron retener el avión y me hicieron perder los dos aviones y un negocio multimillonario. Por eso le inicié un juicio, que procedió porque se los notificó a todas las autoridades, en especial a la Fiscalía que es el ministerio público fiscal uruguayo, a la Justicia y por una cuestión de continuidad lo tuve que hacer contra el Estado Uruguayo por 22 millones de dólares, que es lo que me hicieron perder”, informó el empresario.

Consultado sobre si este juicio “podría caminar”, respondió: “Cómo no va a caminar si ellos aportaron toda la prueba”, y agregó que en el “acuerdo extorsivo” se reconoce que a los dos días sabían que el avión no era suyo, sino que estaba en leasing.

“Cuando haces un negocio de esto, no lo compras al contado, la gente supone que compras un avión contado y no es así. La mayoría lo compra en leasing y lo pagas por mes. En el medio lo vas alquilando”, añadió.

Finalmente, el dirigente sindical contó que en ese entonces estaba a punto de concretar la compra de una empresa uruguaya privada para hacer alquileres “a otro nivel y más interesantes”. Destacó, además, que Uruguay desde el punto de vista impositivo “da ventajas” para aquellos que quieran abrir una empresa privada de aviación. “Estaba en eso cuando todo esto pasó”, aseguró.

Red92 consigna algunas declaraciones más sobre el empresario en las que señala que el juicio cae sobre el gobierno de Luis Lacalle Pou, “quien no tuvo ningún tipo de responsabilidad sobre el asunto”, pero que “lamentablemente” son la continuidad del gobierno y “alguien tiene que responder”.

“Lamentablemente este juicio llega por la impericia y la malicia manifiesta de todos los Fiscales actuantes en la causa y, reitero, por la inquina del jefe de Fiscales Jorge Díaz, pertenecientes todos al Frente Amplio uruguayo”, concluyó.