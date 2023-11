Balbi, su vínculo con Marset desde 2019 y su versión sobre el encuentro con Carolina Ache

Judiciales

El abogado de Sebastián Marset, Alejandro Balbi, declaró este lunes ante el fiscal de Delitos Económicos y Complejos de Primer Turno Alejandro Machado y brindó su versión sobre la expedición del pasaporte al narcotraficante uruguayo que ha generado una crisis política en el gobierno.

En la audiencia, a la que accedió Montevideo Portal, la versión de Balbi coincidió con la de la exvicencanciller Carolina Ache, en referencia a la reunión que mantuvieron ambos el 24 de noviembre de 2021. Además, el profesional informó que fue contratado por Marset en 2019 y se amparó en que su actuar fue “dentro del marco del ejercicio liberal de la profesión y apegado a la legalidad”. Además, invocó su derecho a resguardar el “secreto profesional” amparado por la doctrina existente.

En calidad de imputado por la causa, Montevideo Portal transcribió parte de las declaraciones de Balbi ante el fiscal que lleva adelante la causa:

Fiscal Alejandro Machado y su equipo (Fiscal): ¿Desde cuándo es usted representante legal del señor Marset?

Alejandro Balbi (AB): Desde mediados de 2019, agosto o setiembre.

Fiscal: ¿Quién lo contrato?

AB: Él y su señora. Hablé con él en mi oficina.

Fiscal: ¿Qué gestión hizo usted para él como representante legal?

AB: En su momento me contrató para que le efectuara lo que vulgarmente los abogados llamamos 'cierre de causas'. Lo que estaba en crimen organizado, que englobaba si mal no recuerdo tres causas. Hubo una apelación a una sentencia en primera instancia y un cierre de causa de crimen organizado. Ese fue el trabajo judicial que hice para el señor Marset.

Fiscal: ¿La gestión para el tema de gestión del pasaporte fue en esa instancia o vino después?

AB: Eso vino después, posterior a la detención de él en Emiratos Árabes. Mi anterior actuación profesional había terminado en octubre de 2020. A partir de eso terminó mi trabajo por el que había sido contratado la primera vez. Lo del pasaporte vino posteriormente a su detención en Emiratos Árabes Unidos.

Fiscal: ¿No había tenido más contacto con él?

AB: Quizás alguna comunicación telefónica por algún documento que él precisaba, pero a grandes rasgos no más que eso, pero nada judicial distinto a lo que veníamos tratando.

Fiscal: ¿Cómo se da la contratación para gestionar el tema de pasaporte?

AB: En setiembre de 2021, recibo una comunicación de su señora. Ella me informa que su esposo estaba detenido en Dubái. Lógicamente ella estaba muy nerviosa, con sus cuatro hijos menores de edad, y me refiere que lo habían detenido aparentemente por un pasaporte paraguayo falso. No recuerdo si fue una llamada o un audio de WhatsApp, pero si vía telefónica seguro porque yo estaba en Montevideo. Le dije que lo que había que hacer en este tipo de casos era acercarse al consulado compatriota en esa ciudad y que se asesorara con el consulado en esos primeros momentos, fundamentalmente por el tema de la detención, el tema de si no tenía abogado, y que consultara con un abogado emiratí. Esos fueron mis primeros consejos.

Fiscal: ¿Qué comunicaciones tuvo con la embajada? ¿Con quién hablo primero?

AB: Ahí se da el primer sinsabor que tengo con respecto al ejercicio profesional, porque en ese mes de setiembre, decido comunicarme con la embajada de Uruguay en Emiratos Árabes, le pido a mi secretaria que se fije la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores de quién era el embajador para yo mandarle una misiva, una carta, un mail, me parecía la forma correcta.El día 28 de setiembre mi secretaria me dice que el embajador es Nelson Chaben. En ese primer correo, hago mi presentación, le informó la situación, le nombro la persona detenida, le hablo de su señora, de lo que me cuenta, del desconocimiento y el nerviosismo de la familia. Yo sin saber que la familia podía haber ya entablado contacto con la embajada, porque tampoco tenía comunicación todos los días con la señora (Gianina García), que era mi única interlocutora.

Fiscal: Cuando usted es contactado por la señora Marset, ¿ella le informa por qué está detenido o qué había pasado en Emiratos?

AB: Me dice que había que había sido detenido por la portación de un pasaporte paraguayo falso, pero que ella estaba convencida de que el pasaporte era fidedigno, real, y bueno. Le repito lo que me dijo ella. Le s

Fiscal: ¿Ella le explico por qué estaba en Emiratos Árabes Unidos (EAU) o cual era el motivo?

AB: Yo no tenía ni la más mínima idea que estaban en EAU. No tenía contacto.

Fiscal: ¿Le requirió algún servicio específico o en su gestión en esa primera oportunidad?

AB: No, lo que se hizo fue más que nada un tema de contención, de asesoramiento genérico y naturalmente, aparte de recostarse en el consulado, le sugerí que también contratara un abogado emiratí.

Fiscal: ¿Ella no le dijo específicamente 'queremos liberarlo'?

AB: No.

Fiscal: ¿Cómo siguió la situación?

AB: Pasaban los días y no obtenía respuestas, y después, creo que, a través de mi secretaria, averiguo que el embajador no era ese, porque me extrañaba que una embajada no me consultara. Ahí averigüé que el embajador de EAU en Uruguay era Álvaro Ceriani, por lo cual lo llamé por teléfono. Él me contestó: 'Alejandro, ya sé porque me estás llamando'. Yo lo conocía de antes a Ceriani por un tema extra de la profesión. Me dijo que departamento consular de la embajada ya estaba en conocimiento del tema, pero que en ese momento estabn con la Expo-Dubai y la semana que viene iban autoridades del gobierno, por lo que me sugiere que siga el tema con la cónsul Fiorella Prado. Ahí me proporcionó el teléfono de la cónsul y seguí mi contacto, diría que permanente, con la cónsul Prado, que arrancó el 7 de octubre. Hasta que terminó el tema del pasaporte, fue mi contacto directo con el consulado de Uruguay en EAU.

Fiscal: ¿Usted qué le pide a la cónsul Prado?

AB: La relación con Prado se extiende del mes de octubre hasta fines de noviembre, principios de diciembre, o sea que hablamos de dos meses y medio. Lo primero que hago claramente surge de los chats, de los mails, alguna vez por forma telefónica también...

Fiscal: ¿Telefónica vía WhatsApp?

AB: No, WhatsApp no porque yo no lo sabía pero... ella en un chat me informa 'no llames por WhatsApp porque en EAU no funciona', creo que puede haber habido alguna llamada de línea, pero escasa, en general fueron vía mail o WhatsApp (mensaje). Lo que surge de ahí es lo que ustedes tienen, el intercambio natural y lógico entre un abogado y una cónsul. En ese sentido, al principio era fundamentalmente la situación personal del detenido, los primeros días él estaba en una cárcel, después fue trasladado a otra. Yo notaba que era mucho más fluido el contacto de ellos con la familia que conmigo, porque la familia estaba ahí. También recuerdo que el hermano de mi cliente los primeros días estuvo detenido y después fue liberado, por lo cual, no solo por lo que a mí me contaban mis clientes sino por lo que ella me decía, la visita de ellos hacia el consulado era bastante asidua.

Fiscal: En determinado momento, alguien decida o propone el tema de la nota para tramitar el pasaporte, ¿Quién propone eso? ¿Es la familia que se lo sugiere a usted? ¿O usted lo pone sobre la mesa?

AB: Lo de la nota para mí fue una sorpresa absoluta, porque en un momento la señora me habla de una nota que le estaban pidiendo al consulado. La estaba pidiendo la familia, y según la señora me decía, a requerimiento del abogado emiratí. Para mí era un trámite que ellos estaban haciendo allá, y si al abogado emiratí le parecía válido, yo no me pareciera malo. Yo no tuve nada que ver ni con el origen ni la gestación ni mucho menos con la redacción ni con el pedido... Ustedes podrán ver en los chats que yo prácticamente no hablo de la nota. Tuve la oportunidad de escuchar la declaración de la cónsul Prado que dijo: 'Balbi no estaba enterado de la nota'. Yo con la nota no tuve nada que ver. Sí, al final y muchos días después, cuando yo estaba en el trámite embarcado de la gestión profesional de la obtención de pasaporte, recuerdo que la señora me llama diciéndome que la nota a ella y al abogado no los dejaba satisfechos, a ver si yo podía hacer alguna gestión para mejorar esa redacción. Hablé con la cónsul y de alguna manera se lo dije, y la cónsul me contesto claramente que la nota ya estaba redactada. Recuerdo que me dijo que hasta en tres idiomas: español, inglés y árabe. Yo no le di más bolilla porque no es un tema que a mí me incumbía.

Fiscal: ¿Cómo siguió la situación?

AB: Seguí adelante con la situación que estaba encomendada, que está reflejada en los chats. Mi objetivo era, porque era requerimiento del abogado emiratí, que él necesitaba el pasaporte para el proceso emiratí, fundamentalmente como un documento de identidad. Entendían que era un derecho fundamental de la persona. Yo seguí adelante con lo que yo entendí por lo que había sido contratado, y era seguir con la gestión de la procuración y el trabajo profesional acerca de la obtención del pasaporte.

Fiscal: Hay un mail que usted le envía a la cónsul Prado y le dice, del 17 de noviembre... (lee pequeña parte del mail). (minuto 23) Usted dice en ese mail: 'Estuvimos en ambos ministerios y el personal consultado de Dirección Nacional...'. ¿Con quién consultaron concretamente?

AB: En eso quiero ser muy preciso. Yo, sinceramente notaba de parte de la cónsul, cierta resistencia o reticencia en la gestión que yo estaba haciendo, la notaba, la olfateaba. Más allá de que no hablaba cara a cara con la persona, sentía que ella no iba en el sentido que yo entendía desde el punto de vista profesional, debería ir. De hecho, la cónsul (Prado) termina diciendo en su declaración que no quería que el pasaporte se diera en la fecha que estaba establecida. Lo reconoció. Yo transmití a la cónsul que estaba convencido que desde el punto de vista legal el pasaporte había que concedérselo a esta persona.

Balbi agregó que él consideró que el trámite del pasaporte comenzó el 28 de octubre, cuando se tomaron las huellas de Marset en la cárcel, y se comunicó que fue cargada en el sistema de pasaportes.

Reunión con Ache y coincidencias

Consultado por la fecha en que se imprimió el pasaporte finalmente, Balbi recordó que el 24 de noviembre fue la reunión con Ache y el documento se imprimió un día después.

“El mismo 25 se entregó porque el funcionario de Cancillería que va a buscar los pasaportes va los días jueves a Identificación Civil.

Cuando el fiscal Machado preguntó sobre cuando salía la valija diplomática, el abogado respondió que en su cabeza “siempre estuvo” que salía para Emiratos Árabes Unidos el viernes 26 de noviembre de 2021 (se lo había informado la pareja de Marset).

“De hecho, al otro día de mi reunión con Ache en Cancillería le mando un audio a la cónsul Fiorella Prado en la que le digo que ‘tuvimos mala suerte o algo así’. No salía el 26 como todos pensábamos, salió el 24”, apuntó el actual presidente del Club Nacional de Football, en referencia a que la valija ya había salido el pasado 24 de noviembre. En este sentido, Balbi ratificó también ante Fiscalía la misma versión que había dado la exvicecanciller Ache sobre la reunión y sostuvo que en ese encuentro solo se habló de la fecha de partida de la valija diplomática.

Sobre la reunión en sí, el abogado manifestó que la exvicecanciller no le contestó por varios días, hasta que el propio 24 de noviembre recuerda que Ache lo llamó por teléfono para ver si estaba cerca y “que fuera a su oficina” en caso de estarlo.

Fiscal: ¿Usted le dijo para qué quería reunirse con ella en esa llamada?

AB: No, en esa llamada no. Me pregunto si podía ir ahora y me fui a reunir con ella.

Fiscal: ¿Qué le plantea usted concretamente en la reunión?

AB: Llego, me atiende ella en su despacho y le hice una consulta concreta, que era si sabía cuando salía la valija diplomática para EAU. Me dijo ‘la verdad que no tengo idea’. En ese momento llamó por teléfono interno a una persona que no sé quién era y pidió que averiguara cuando salía la valija. Al minuto, vuelve a sonar el mismo teléfono y me informa que salió hoy (24 de noviembre). Para mí fue una mala noticia, porque estaba convencido salía el 26 y la gestión que uno estaba haciendo no iba a llegar a destino. Ahí se agotó la reunión, no duró más de cinco minutos.

Ante esta declaración, el fiscal Machado consultó de si se trataba de una pregunta tan simple porque no la hizo vía WhatsApp, a lo que Balbi respondió: “Creo que uno debe guardar las formas y preguntar ese dato era una manera de respetar la investidura de la vicecanciller. Yo estaba en busca de certezas y cuando busco datos fidedignos no llamo por teléfono”.

Fiscal: ¿Usted no le contó entonces en la reunión a la vicecanciller que es lo que quería mandar en esa valija diplomática ni a quién representaba? Ninguna de las dos cosas.

AB: No lo entendí relevante. Se había agotado el motivo de mi consulta. Se volvió inocua la reunión.

Fiscal: Sinceramente no nos cierra esa parte. Nos parece sinceramente tan evidente que uno le pregunta a la persona es por qué trámite está acá o a quién representa para poder brindar esa información, que no nos cierra que Ache no le haya preguntado o usted no le haya dicho.

AB: Lo entiendo. Pero creo que si hubiera dicho Marset, Rodríguez o Pérez, la información que yo buscaba era otra. Era la salida de la valija diplomática.

Fiscal: Sí, pero la vicecanciller sabía que había un delincuente o traficante peligroso que estaba preso como dijo Maciel.

AB: Eso lo sabía ella, no yo.

Ante esta respuesta, el fiscal Machado cuestionó de forma escéptica: “Sinceramente parece una mala comedida venezolana-argentina. Los protagonistas van a decir al otro quién es el asesino, van al corte y al volver de la pausa dicen: ‘Bueno, vamos a tomar un café’. No cierra esa parte. Para la Fiscalía, Ache sabía porque usted estaba ahí”.

Era tarde

Según relató Balbi, una vez que Ache le confirmó que la salida de la valija había sido ese miércoles 24, se comenzaron a analizar otras posibilidades para hacer llegar el pasaporte a Dubái.

“Exploramos otras alternativas para no llegar a la de diciembre. En eso, mi hermano Carlos tuvo una conversación con un funcionario del departamento de Documentación de Viaje de la Cancillería Damián Molfino y éste le informó de la posibilidad de que mediante una carta poder que se podía conferir a través de la cónsul para que terceras personas pudieran retirar el pasaporte de un ciudadano en Montevideo. A partir de eso, yo le mandó un audio a la cónsul [Fiorella] Prado el 25 de noviembre para confirmarle que la valija diplomática había salido y que había hablado con la subsecretaria”, declaró Balbi.

“Le resumo dos actos separados. Una es la reunión con Ache y otra la información que mi hermano tenía a partir de hablar con Molfino. Ante esto, es Prado la que me habla de la valija especial”, añadió Balbi, que aclaró que hubo algunos errores en la información que le trasladó la cónsul, ya que Molfino posteriormente descartó la posibilidad de que existiera una valija especial.

Según fue informado por el abogado de Marset, la única vía posible para su defendido era recorrer la opción de la carta poder, tal cual se hizo finalmente.

Audio enviado por Balbi a Prado el 25 de noviembre: “Fiorela, buenas tardes. Te habla el doctor Alejandro Balbi, ¿cómo estás? Simplemente para ponerte al día, de que el pasaporte del señor Marset fue expedido por parte de Identificación Civil. Ya está en Cancillería, pero la parte que no tuvimos suerte fue que la valija diplomática salió ayer miércoles de Montevideo. No el 26, cómo todos pensábamos. Por lo cual, por un día, no llegamos a la valija diplomática. En Cancillería yo ayer hablé con la subsecretaria Carolina Ache, a quien conozco desde pequeña, y con otras personas de Cancillería. Nos atendieron muy bien y nos dijeron que iban a escanear el pasaporte para pasarlo por el sistema. Para que tú tengas conocimiento de que ya estaba expedido. Además, el abogado de ahí lo necesitaría para el juicio local de Emiratos. Por otro lado, me dicen que hay una posibilidad de que mi cliente firme un poder en el consulado y que tú la mandes también por el sistema online para autorizarme a mí o a mí hermano para retirar físicamente el pasaporte”.

