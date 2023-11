¿Qué declaró Ache en Fiscalía de la reunión con Balbi por entrega de pasaporte a Marset?

Política

La declaración en Fiscalía de la exvicecanciller Carolina Ache el pasado miércoles desató un tormenta política en el gobierno, que ya tuvo como consecuencia la dimisión de dos ministros (Francisco Bustillo y Luis Alberto Heber), un asesor extremadamente cercano al presidente Luis Lacalle Pou (Roberto Lafluf) y también del subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, tal como informó el primer mandatario en conferencia de prensa a pocas horas de arribar de una gira por Estados Unidos.

Sin embargo, un nombre que no fue tan mencionado mediáticamente en los últimos días fue el del abogado Alejandro Balbi, actual presidente del Club Nacional de Football, quien desempeñó un rol clave en la gestión del pasaporte y su envío a Dubái en representación del narcotraficante Sebastián Marset.

Balbi mantuvo una reunión con Ache el 24 de noviembre de 2022, pero además tomó contacto con varios miembros de Cancillería durante esas semanas, procurando que el documento llegara lo antes posible a Emiratos Árabes Unidos. Este lunes sobre la hora 11 el abogado comparece ante el fiscal Machado.

En agosto 2022, Ache reconoció en la red social X (Twitter) que mantuvo reuniones con el abogado, y escribió: “Ante versiones periodísticas surgidas en las últimas horas: Niego rotundamente cualquier participación en el trámite de expedición, entrega o envío a Emiratos Árabes Unidos del pasaporte de Sebastián Marset. En el mes de noviembre de 2021, a su solicitud, recibí en mi despacho de la Cancillería al Dr. Alejandro Balbi, persona de mi conocimiento, como suelo hacer con tantas personas que me solicitan audiencia”.

Y añadió: “El Dr. Balbi se limitó a consultarme la fecha de envío de valija diplomática, medio por el cual se suelen remitir los pasaportes gestionados a través de los Consulados de la República en el exterior. En ningún momento me pidió que interviniera para agilizar proceso alguno. No mantuve ninguna comunicación con la Embajada del Uruguay en Emiratos Árabes Unidos, ni con su Sección Consular. Tampoco brindé ninguna instrucción a los servicios de Cancillería en relación con este caso. Rechazo cualquier rumor sobre mi participación en este asunto”.

Este lunes el abogado comparece ante el fiscal penal de Delitos Económicos y Complejos de Primer Turno, Alejandro Machado, para declarar sobre este tema y sus razones para pedirle de forma directa una reunión a Ache para informarse sobre la situación de la documentación de Marset.

Pero ¿qué declaró Ache sobre esa reunión en Fiscalía el pasado miércoles? Montevideo Portal transcribió de forma íntegra lo expresado por la vicecanciller en la audiencia:



Fiscal Alejandro Machado y su equipo (Fiscal): ¿Qué relación tiene con el doctor Alejandro Balbi?

Carolina Ache (CA): De conocimiento, lo conozco. No tengo ni relación de amistad, ni familiar, ni de ningún tipo. Lo conozco porque es amigo de mi tío y por verlo en el estadio.

Fiscal: Él le pide una reunión. ¿Qué día le pide la reunión? ¿Cuándo?

CA: Me pide una reunión por vía WhatsApp. Me escribe el 17 de noviembre: “Carolina, ¿cómo estás? ¿Qué día me podés recibir por un tema de ahí? No son más de 10 minutos y estoy cerca”. Yo no le respondo.

Fiscal: ¿Quería reunirse enseguida, por lo que surge del mensaje?

CA: Sí, pero yo no lo recibo hasta una semana después. No le contesto nada. Se ve que hablé por teléfono, realmente no me acuerdo. Pero ese mensaje no lo respondo, aunque lo recibí una semana después, no el 17 de noviembre.

Fiscal: ¿Usted tenía el contacto de él? ¿Sabía que era Balbi?

CA: Sí, sabía perfectamente que era Balbi.

Fiscal: ¿Le preguntó por qué quería reunirse?

CA: No recuerdo haberle preguntado, no.

Fiscal: En definitiva, le da la reunión para el 24 de noviembre.

CA: Estaba casi segura de que había sido esa fecha, pero ahora a raíz de todas las declaraciones y de toda la investigación puede haber sido también el 25. Lo recibo en mi despacho en la Cancillería y después de los saludos protocolares me hace una consulta concreta que es si le podía averiguar cuándo salía la valija diplomática para Emiratos Árabes [no recuerda la hora de la reunión]. Yo no lo sabía, por lo que le pido a mi secretaria si me podía averiguar la fecha de la salida de la valija diplomática a Emiratos Árabes.

Fiscal: ¿Cuánto demora ella en avisarle?

CA: No demora nada, creo que hace una llamada no sé a dónde y enseguida me informa. Dos minutos demora.

Fiscal: En ese interín se quedan hablando ustedes.

CA: Sí, de la nada.

Fiscal: Tampoco le pregunta para qué quiere saber. Si alguien me pregunta a mí por la valija diplomática y soy vicecanciller, y recibo a alguien —amigo o no amigo—, yo no le puedo no preguntar por qué me viene a hacer esa consulta. Alguna explicación tuvo que darle, una legitimación por esa consulta.

CA: Es una información que no es reservada, por lo que se lo podía decir.

Fiscal: Tampoco es de manejo público.

CA: Es de manejo público. ¿Cómo que no? Esa información es de manejo público, la fecha de salida no es una información que tenga nada de reservado.

Fiscal: O sea, ¿usted a cualquiera que se sienta en su oficina le proporcionaría esa información? Eso es lo que no me cierra, sinceramente. Cuando le agenda la reunión no le pregunta, ¿ahora que se sienta y le pide la información tampoco?

CA: Insisto que no es información reservada. Si me hubiese pedido información reservada no se la hubiese dado. Él podría haber preguntado y obtenido la misma información en Dirección de Consulares abajo y se la hubiesen dado.

Fiscal: ¿No le llamó la atención en el momento por qué le preguntaba a usted? Siendo Balbi una persona que tiene mucho manejo en la burocracia estatal y podría haber conseguido la información de otra forma.

CA: Yo no sé honestamente porque no puedo hacer conjeturas de las intenciones de alguien, de si él venía a pedir otra cosa, pero lo cierto es que no me lo pidió. Fue una reunión de pocos minutos y no le pregunté cuál era la intención, más allá de la consulta. Lo cierto es que de esa reunión no surge ningún tipo de acción mía. Él no me pide nada. Solamente la fecha de la valija diplomática.

Interviene Jorge Díaz (abogado de Ache): Cuando usted hace la consulta y le pregunta a la secretaria, ¿la valija ya había salido?

CA: Eso es lo que yo le respondo. La valija ya salió y salen una vez por mes, que fue lo que me informó mi secretaria. Es más, yo no tenía idea cuándo había salido. No manejaba esos datos. No me corresponde.

Fiscal: Si era una consulta tan clara, ¿por qué no se la hizo por WhatsApp?

CA: Desconozco. Lo que sé es que las cosas pasaron así. También pudo preguntar abajo, que le hubiesen dado la misma información que le di yo. Lo cierto es que yo era una persona muy accesible como subsecretaria. No es que lo recibí a él porque era Balbi; en general cuando se me pedía audiencia, la daba. Hay una cosa que surge de la carpeta y es que Balbi estaba confundido con la fecha. En un audio que le manda a Fiorella Prado él le dice que la valija no salió el 26 de noviembre como pensábamos. Pienso que él quiso asegurarse, porque tenía un apuro, o lo que sea, de cuál era la fecha. Pero estaba confundido.

Respecto a esta confusión también se refirió el excanciller Francisco Bustillo en su declaración del viernes pasado, cuando afirmó que a su entender el abogado de Marset manejaba la información de que la valija diplomática saldría el 26 de noviembre, cuando en realidad lo hizo el 24 de noviembre y conjeturó que la propia Ache se había equivocado al brindarle información al abogado de Marset sobre la partida de la valija. Esta versión difiere con la brindada por la exvicecanciller en Fiscalía.

Continúa la declaración de Ache ante el fiscal Machado:

Fiscal: De la investigación administrativa del Ministerio del Interior surge que Balbi a esa fecha ya sabía cuándo salía la valija, cuando mantiene la reunión con usted el 24 de noviembre. Lo sabía desde el 21 o el 22. Lo que no queda claro entonces es qué iba a buscar él con esa reunión.

CA: Realmente no lo sé. Lo que sé es que lo que le digo es la verdad. Y lo que surge de lo que dice el propio Balbi (en audios que hay en la carpeta) es que “tuvieron mala suerte”, porque la valija no salía el 26 como pensaban. Si me quería pedir otra cosa, no me lo pidió. Esa es la realidad.

Fiscal: Antes de la consulta de Balbi usted ya tenía los chats con Maciel, uno en setiembre y otro en noviembre. En uno decía que Marset era un narco peligroso y que sería “terrible que saliera en libertad”. A su vez, tenía una consulta de Telemundo 12 (7 de octubre de 2021). ¿Cómo no relacionó todos esos hechos? Narco, peligroso, Marset, Dubái, sería terrible que fuese liberado. Toda esa información usted la tenía. Necesito entender esa parte.

CA: Mire, doctor. La reunión, como le dije, duró dos minutos. No lo relacioné, ese no fue el caso. Fue una reunión muy apurada. Pero en caso de que lo hubiese hecho, se lo diría. La realidad es que no hice nada ni para el pasaporte ni para la nota. Balbi no me dijo el motivo de la reunión que duró dos minutos. No le di trascendencia.

Fiscal: En la investigación administrativa de Relaciones Exteriores a Balbi se le preguntó sobre esto y dio una respuesta muy ambigua. Dijo que no recordaba si le informó si era por Marset. Esa fue su respuesta, muy ambigua. ¿Qué opinión le merece esa respuesta? No dijo que no, o que sí.

CA: Tendrá que preguntarle a Alejandro Balbi. Lo que yo recuerdo es que no me dijo para quién era la valija diplomática sobre la que consultó. Solamente me consultó cuándo salía. El punto es si yo tuve alguna participación en la entrega del pasaporte, y eso es clarísimo; lo han declarado todos los funcionarios de Cancillería que no hubo ni una llamada mía ni proveniente de mi Secretaría a ningún funcionario que actuó en el trámite para hacer tal o cual cosa.

Finalmente, Ache fue consultada si tuvo alguna otra conversación con Balbi después del 24 de noviembre, a lo que la exjerarca respondió que “no”, pero matizó que “pudo haber alguna llamada” que no recuerda.

Ache también señaló que no estaba al tanto de si el abogado mantuvo reuniones con otros jerarcas del Ministerio de Relaciones Exteriores en ese entonces, aunque de la carpeta administrativa surge “que hizo contactos con muchas personas” de Cancillería, en particular con la cónsul en Emiratos Árabes Fiorella Prado.

Fiscal: ¿Sabe si Balbi se reunió con Bustillo o con Luis Alberto Heber?

CA: No lo sé, no lo sé. Y no tuve ninguna conversación con el canciller Bustillo sobre este tema después de la reunión con Balbi.

