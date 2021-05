B'nai B'rith respondió al FA: “Pide objetividad, pero presenta hechos distorsionados”

Política

La organización judía B'nai B'rith Uruguay emitió un comunicado en respuesta a "la declaración de la Mesa Política del Frente Amplio del viernes 21 de mayo sobre la agresión terrorista que sufrió Israel los 11 días anteriores".

En el texto, que va en línea al comunicado que este viernes emitió la embajada israelí en Uruguay, se señala que "el ataque del grupo terrorista Hamás contra la población civil de Israel no fue un conflicto ‘provocado por desalojos y demolición de viviendas en Jerusalén', ni por ‘disturbios entre manifestantes lanzando proyectiles a la policía en el Monte del Templo', y tampoco ‘la negación sistemática e intencional del derecho de autodeterminación del pueblo palestino'".

"No hubo desalojos, ni demoliciones, y sí hay un proceso judicial en marcha. Hubo disturbios como los hubo en el momento que la Mesa Política emitía el comunicado, que nada tienen que ver con una agresión con cohetes hacia población civil. No es cierto que se niegue el derecho a que exista un Estado Palestino. Al revés, es al Estado de Israel que después de 70 años no se le reconoce, en particular, Hamás, el gobierno terrorista que tomó por la fuerza la Franja de Gaza en 2007", añaden en el texto.

Además, la organización cree que "la mención del ‘uso desproporcionado de la fuerza' es un agravio". "En la declaración, se omite decir que el lunes 10 de mayo, días después que el presidente de la Autoridad Palestina suspendió las elecciones que no se llevan a cabo desde hace 16 años, Hamás decidió lanzar una lluvia de cohetes contra los civiles judíos, árabes, cristianos que estaban en su rutina en las calles de Jerusalén. Inmediatamente, Hamás continuó y lanzó 4.200 cohetes que le proporciona Irán, durante 11 días contra las ciudades de Israel causando muertes de niños y mujeres, cientos de heridos y destrozando sinagogas, escuelas y edificios, y obligando a millones de personas a vivir en refugios contra las armas lanzadas. Israel respondió porque es el deber de un Estado defender a sus ciudadanos en cualquier parte del mundo", agregan.

Desde la organización lamentan que "la Mesa Política del Frente Amplio no expresa nada sobre el ataque terrorista de Hamás contra civiles. Pide objetividad, pero presenta hechos distorsionados y por omisión, apoya a quien no nombra".

"Europa, Estados Unidos, Canadá, y la OEA sí sostienen que Hamás es un grupo terrorista y que Israel tiene el derecho de defenderse contra una agresión. Decir que fue un enfrentamiento entre Israel y la Autoridad palestina incita a la confusión y sus consecuencias", concluyen en el texto.