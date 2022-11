Autoridades de Ancap, trabajadores y MTSS acordaron por combustibles en aeropuertos

Política

Montevideo Portal

El conflicto entre las autoridades y trabajadores de Ancap por la distribución de aerocombustible para los aeropuertos de Laguna del Sauce y Carrasco se detuvo este lunes tras la intervención de las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), y este martes se definía el futuro en una reunión tripartita. Finalmente, según informó el director nacional de Trabajo, Federico Daverede, Ancap y la Federación de Ancap (Fancap) llegaron a u acuerdo.

“Básicamente lo que hicimos fue reinstalar el diálogo entre las partes, se pusieron un acuerdo en abrir un espacio de negociación. Esto va a implicar que el próximo 18 de noviembre los trabajadores de Ancap traigan una propuesta sobre cómo se gestionaría las plantas de distribución de combustibles a los aviones en el aeropuerto de laguna del Sauce y Carrasco”, informó el funcionario, y agregó que la propuesta será recibida por las autoridades con las explicaciones y fundamentaciones de los trabajadores.

Luego, se abrirá un nuevo espacio en el que Ancap analizará dicha propuesta y dará la devolución a los trabajadores de la empesa y a las autoridades del MTSS.

“Fue una muy buena reunión donde todos nos escuchamos, un muy buen diálogo donde cada una de las partes planteó cuál era su posición sobre el fondo del asunto, pero sí todos coincidimos en que había que abrir un espacio de negociación para que efectivamente los trabajadores pudieran presentar una propuesta”, contó.

Davedere agregó que los funcionarios ya habían hecho una propuesta anterior que había sido rechazada por los directores de Ancap, pero esta se había realizado sin la totalidad de los datos. La idea ahora es que hagan una nueva propuesta con toda la información arriba de la mesa a efectos de encontrar una solución a los problemas.

Con respecto a la violación del convenio colectivo que denunció Fancap, el jerarca contestó: “Eso se mencionó, pero rápidamente tratamos de zanjar esa diferencia. Eso se da por un tema de distorsión en la comunicación que hubo entre las partes, porque el sindicato presentó una propuesta, no prosperó, pidieron una nueva prórroga con toda la información y las autoridades de Ancap entendieron que no era oportuno dar otra prórroga y eso fue lo que generó malestar y se entendió que no se respetaba la negociación colectiva, pero eso rápidamente hoy lo dejamos en claro y estamos en una etapa de negociación”.

“Acá el tiempo es un factor clave que juega y nosotros con rapidez intentamos de generar las instancias ya ayer, y ahora sí abrir un espacio de negociación, donde ninguna de las dos partes va a innovar momentáneamente hasta por lo menos no cierre este ámbito y en paz trataremos de encontrar la solución en los puntos que hay acuerdo y en los que no, como toda negociación, no va a haber acuerdo”, concluyó.

Montevideo Portal