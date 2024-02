Aunque la tensión con vecinos persiste, Umpiérrez volvió a defender enrocado de Costa Azul

Locales

Montevideo Portal

Mientras persiste la tensión con un grupo de vecinos del balneario por la obra de enrocado que hizo la Intendencia de Rocha en Costa Azul, el intendente Alejo Umpiérrez volvió a defender la inversión de US$ 1 millón que se realizó para proteger a las casas de la primera línea de la franja costera.

Compartiendo fotos del balneario, zona por donde el intendente suele ejercitarse, Umpiérrez escribió en su cuenta de x (Twitter): Costa Azul hoy: 18:45, al fin del día, trotando en un día miércoles del último día de enero pasé por allí. Las imágenes son más que elocuentes. No da para seguir discutiendo inútilmente. Una playa recuperada y para todos”.

La obra de enrocado (piedras, geotextil y arena) construida en Costa Azul consistió en un muro de piedras, de aproximadamente 1 kilómetro de largo y dos de ancho, que fue inaugurada a mediados de 2023. Los vecinos y pobladores de la zona cuestionan que no fueron consultados para llevar adelante la construcción, así como tampoco el Municipio de La Paloma. Además, agregan que el desarrollo de la construcción que se realizó entre 2022 y 2023 se hizo en “dos tramos marcadamente distintos”, incluso con la utilización de dos tipos de piedras distintas.

En esta línea, sostienen que la obra no se trata de una intervención para recuperar la playa ni el ecosistema costero, sino una protección para recuperar el espacio o el predio privado que han perdido los vecinos que tienen casas en la primera de la franja costera (sobre los médanos).

Por esta razón, aunque autoridades del gobierno nacional y departamental han defendido la obra, técnicos expertos como el ingeniero Daniel Panario criticaron lo hecho tras realizar una recorrida con los vecinos que se sienten afectados.

“Me han invitado a dar una charla y luego a recorrer con los vecinos para ver las cosas que están sucediendo, que están ocurriendo en toda la costa uruguaya. Lamentablemente hemos hecho muchas cosas mal y ahora las estamos pagando. Ahí empieza el intento de reconstruir a la desesperada, pero no es así como se hacen las cosas. El efecto de esta tormenta (ocurrida en octubre de 2023) dejó todas las piedras a la vista, no sigue retrocediendo la costa. Al mar no se le gana a lo bruto, eso es un principio general. Uno tiene que ver como lo amansa y lo que lo amansa es la duna. La solución hubiera sido antes de hacer este enrocado que se hizo, cuando todavía había arena blanca, había posibilidad de generar duna. Ahora hay que esperar a ver que pasa. Ahora hay que evitar que se siga empedrando, que no es la solución. Yo formo parte de un grupo de toda América Latina que trabaja en erosión costera y nadie de los cientos de científicos (de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Chile) recomienda un enrocado ni este tipo de obra”, valoró Panario en agosto de 2023.

No obstante, el grupo de vecinos que se enfrenta a la Intendencia de Rocha ha denunciado a través de la página de Facebook “Recuperemos la playa de Costa Azul Rocha” que durante la temporada de verano la obra ha provocado dificultades en el “libre y seguro acceso a la playa”, debido al esparcimiento de rocas en toda la costa. También algunas bajadas hechas de madera han sido destrozadas cuando ha subido la marea y el gobierno departamental ha tenido que recuperarlas.

Además, reclaman que han existido invasiones y obstrucciones en el espacio público de la playa, en referencia a algunas acciones que han emprendido privados de la primera línea después de realizada la obra: cercamiento (en algunos casos incluso cercas eléctricas) de propiedades sobre la costa. Según supo Montevideo Portal, la IR ya ha realizado intimaciones en esta línea planteada por los vecinos del balneario, pero sin resultados.

Montevideo Portal