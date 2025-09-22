Locales

Atrasos y falta de liquidez: el declive de Los Vascos, un colegio histórico de Montevideo

El próximo 31 de diciembre, el Colegio y Liceo Inmaculada Concepción Los Vascos cerrará sus puertas luego de que las autoridades de la institución enviaran un comunicado tanto a padres como funcionarios. Se estima que, tras la decisión, 144 alumnos y 63 funcionarios se verán afectados.

La realidad es que la institución, conocida como Los Vascos, tenía problemas desde hace varios años. Incluso, en 2024 se había barajado la posibilidad del cierre, pero, tras un acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep), decidieron seguir adelante.

El gremio venía monitoreando la situación del colegio desde hacía varios meses y había evitado hacer movilizaciones, dado que, en el Consejo de Salario de 2024, tanto la empresa como los trabajadores hicieron “concesiones” para evitar la bajada de cortina.

Los problemas financieros de Los Vascos no son coyunturales, según dijeron fuentes de la institución a Montevideo Portal. Desde hace varios años —por lo menos nueve—, no había suficiente dinero para hacer inversiones edilicias, lo que impactó en las condiciones del colegio, ubicado en Mercedes y Julio Herrera y Obes.

Esto se vio acentuado luego de que la cantidad de alumnos en Inicial decayera a partir de 2018, lo que contribuyó para la disminución de la liquidez. Desde 2024, los trabajadores sufrieron atrasos salariales y no había dinero para renovar las herramientas tecnológicas.

Una delegación de Sintep advirtió de esta situación a las autoridades salientes del Codicen. El colegio pidió US$ 217.000 a Congregación Betharramita, de la que la institución era parte, lo que fue clave para poder operar en 2025.

Sergio Sommaruga, de Sintep, declaró a Montevideo Portal que a su entender es una gran pérdida para el sistema educativo porque la institución tiene 158 años en Uruguay. “Los Vascos es uno de esos colegios históricos de Montevideo, que terminan cerrando por problemas de gestión, pero también porque la normativa permite abrir un colegio más fácil de lo que se consigue un permiso para tener un taxi”, añadió.

