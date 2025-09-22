Cierra colegio en el Centro de Montevideo; decisión afecta a 144 alumnos y 60 trabajadores

Locales

El Colegio y Liceo Inmaculada Concepción “Los Vascos” anunció que cerrará el próximo 31 de diciembre, de acuerdo con el comunicado que envió el centro educativo a los trabajadores y padres de los alumnos.

Según el texto, se buscará realizar “contacto con otras instituciones de la enseñanza privada para facilitar a las familias la continuidad en la educación de sus hijos”. Precisamente, la determinación del colegio afecta a 144 alumnos y 65 trabajadores, según informó en primera instancia El País y confirmó Montevideo Portal.

Los padres de los alumnos también emitieron un comunicado en el que aseguran que es “fundamental” que el hecho sea informado a la opinión pública. Consideraron que la institución tiene “un valor histórico”, además de que su cierre impacta en la “importancia de preservar espacios educativos que han formado generaciones de uruguayos”.

El colegio está ubicado en Mercedes y Julio Herrera y Obes, cuyo edificio se espera que pase a manos del bachillerato en Ciencias Biológicas Ánima luego de que cierren un contrato de arrendamiento.

La bajada de cortina del colegio se da luego de que, con el correr de los años, la cantidad de alumnos bajara significativamente.

