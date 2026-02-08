Atlántida celebró el Año Nuevo Chino con representantes de la embajada asiática

Locales

Miles de personas se congregaron el pasado sábado 7 de febrero en las calles de Atlántida en el marco de la celebración de una nueva edición del Año Nuevo Chino. La organización estuvo a cargo de la Escuela Shaolin Chuan de Artes Marciales, y contó con la presencia de representantes de la Embajada de la República Popular China en Uruguay, además del intendente de Canelones en funciones, Pedro Irigoin.

El evento tuvo su inicio con un colorido desfile por la peatonal del microcentro. Allí, dragones, leones y alrededor de 200 artistas marciales marcharon al ritmo de música tradicional china.

Finalizado el recorrido, el público se trasladó a la expoplatea José Carbajal, sobre la rambla, donde se desarrolló el acto central de la jornada. El acto incluyó exhibiciones de artes marciales y múltiples expresiones tradicionales de la cultura china. “El arte que nosotros practicamos [Shaolin Kung Fu] tiene que ver con cuidar la salud, y acá hay mucha gente que cuida la salud. No somos un deporte solamente, somos un estilo de vida”, dijo Daniel Bogado, organizador y miembro de la Escuela Shaolin Chuan en Uruguay.

Respecto al valor simbólico de esta edición, Bogado indicó que el calendario tradicional del gigante asiático da inicio al Año del Caballo, una etapa asociada al esfuerzo continuo y la disciplina en el trabajo.

El intendente Irigoin destacó el valor simbólico de la celebración y su importancia para estrechar los lazos con el gigante asiático, en un contexto donde el presidente de la República, Yamandú Orsi, encabezó una gira por China con una delegación de 150 personas. “Para el gobierno departamental, tiene una responsabilidad tremenda que es ser parte del relacionamiento entre dos naciones. La expresión es canaria, pero es una representación nacional”, expresó.

El consejero político de la Embajada de la República Popular China en Uruguay, He Fei, también remarcó el valor del evento para fortalecer el relacionamiento entre ambos países. “Estamos dispuestos a trabajar junto con los amigos de Canelones para promover más cooperaciones e intercambios”, comentó.

