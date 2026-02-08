Política

“Gran acción de Estado” y “misión exitosa”: el balance de ministros tras viaje a China

El canciller Mario Lubetkin y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, realizaron este domingo un balance del viaje oficial a China que encabezó el presidente Yamandú Orsi.

En declaraciones consignadas por Subrayado, Lubetkin indicó que existen alrededor de 30 acuerdos que continuarán en etapa de análisis y seguimiento durante este período.

“A lo largo del tiempo se van a ir concretizando porque son múltiples temas: académicos, universitarios, comerciales, industriales, técnicos; venimos muy satisfechos, muy contentos. No solamente viene contento el gobierno, viene muy contento el sector empresarial, el académico y vienen muy contentos los intendentes”, expresó el canciller.

En ese marco, Lubetkin afirmó: “Hicimos una gran acción de Estado y con resultados que se van a ir viendo en el tiempo”.

Consultado sobre la imagen que dejó Uruguay en China, el canciller sostuvo que fue una “gran imagen” y mencionó la repercusión que tuvo la presencia del presidente Orsi durante una actividad en la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing.

Según relató, a partir de esa instancia se generaron movimientos en redes sociales chinas vinculados al presidente uruguayo, que lo ubicaron entre los nombres más mencionados durante un período.

“Muchos millones de personas en China siguieron con simpatía al Uruguay y a su presidente”, agregó.

Por su parte, Fratti señaló que, desde el punto de vista de su cartera, la gira fue “una misión oficial exitosa” y precisó que ya se firmaron cuatro acuerdos de los siete que la delegación había llevado para intentar concretar.

Entre ellos, mencionó la habilitación para la entrada de carne aviar, un acuerdo en materia de pesca, que, según explicó, sería el primero que Uruguay firma con otro país en ese rubro, y un acuerdo vinculado a los cálculos biliares, que se encontraba pendiente.

Fratti agregó que otros acuerdos continúan en trámite para ser firmados en Uruguay. “Tenemos en andamiento y seguro va a venir en valija diplomática para que podamos firmar acá lo de las granjas gemelas”, señaló.

El ministro también informó que un empresario uruguayo donará un caballo al presidente de China y que, en ese mismo envío, se prevé incluir caballos para polo y enduro.

Además, indicó que durante la misión se registró interés por caballos pura sangre con destino al mercado de Hong Kong.

