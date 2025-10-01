Atentado contra Ferrero: Policía realizó un nuevo arresto y allanamientos este miércoles

Policiales

La Policía detuvo en la tarde de este martes a una nueva persona en el marco de la investigación por el atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, ocurrido en la madrugada del pasado domingo.

Según informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal, el arresto se efectuó en la tarde y ahora se analiza el grado de participación en el ataque a la vivienda de la titular del Ministerio Público por parte del detenido.

En paralelo, a las 20:00 horas se llevaron adelante allanamientos en Ramón Márquez y Ramón de Santiago, en el barrio Atahualpa de Montevideo, como parte de las actuaciones dispuestas por la Fiscalía y la Policía.

El ataque ocurrió en la madrugada del domingo, cuando delincuentes dispararon y dejaron destrozos en la casa de Ferrero. Posteriormente, la Policía detuvo a un hombre y una mujer.

La mujer fue liberada, mientras que el hombre —relacionado con la banda de Los Albín, brazo ejecutor de Sebastián Marset— fue imputado por asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación. La Justicia dispuso que permanezca en prisión preventiva hasta el 28 de marzo de 2026.

