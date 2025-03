Asunción de Orsi: el tour de senadora de EE. UU. y el guiño de Boric a una banda uruguaya

Varias de las figuras internacionales que acudieron a la asunción presidencial de Yamandú Orsi este sábado 1º de marzo también se hicieron presentes en redes sociales para felicitar al flamante mandatario.

Luiz Inácio Lula da Silva, jerarca de Brasil, aseguró en su cuenta de X que continuará “trabajando para fortalecer la extraordinaria asociación histórica” entre ambos países, así como el “compromiso” compartido con la integración sudamericana y el Mercosur.

“Y que podremos avanzar juntos en los temas de la agenda climática, la transición energética y la defensa de la paz y la democracia”, añadió el mandatario.

Participei hoje da cerimônia de posse do presidente eleito do Uruguai, meu amigo @OrsiYamandu , no Palácio Legislativo em Montevidéu. Tenho a certeza de que seguiremos trabalhando para reforçar a extraordinária parceria histórica entre os nossos países e o compromisso que… pic.twitter.com/u88Igo1ZAz

Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, resaltó que su país ha mantenido “excelentes relaciones” con Uruguay durante la historia. “Junto a [Orsi] esperamos fortalecer ese camino”, añadió, al tiempo que le deseó “mucho éxito” a su “compañero” y le mencionó que en Chile tiene “un pueblo hermano para avanzar en integración en Sudamérica”.

El mandatario chileno compartió además un video, acompañado de una canción de la banda uruguaya No Te Va Gustar, donde se lo ve llegando al Palacio Legislativo, saludando y sacándose fotos con militantes del Frente Amplio y participando del acto de traspaso de banda presidencial.

“Uruguay entra de nuevo a los gobiernos progresistas de Suramérica. Buscamos instrumentos que permitan la alianza de las naciones suramericanas ante los nuevos retos globales y la reconfiguración petrolera y fósil del poder mundial”, escribió, en tanto, Gustavo Petro, presidente de Colombia.

Por Estados Unidos (EE. UU.), el presidente Donald Trump envió a la senadora republicana por Alabama Katie Boyd, quien se mostró “orgullosa” de representar a su país en la asunción presidencial de Orsi. En su cuenta de X, la legisladora norteamericana compartió fotos desde el Palacio Legislativo e incluso subió un video desde la plaza Independencia donde explica a sus seguidores dónde está y qué es cada edificio y monumento que la rodea. “Esta es la Plaza Independencia, ese es el edificio presidencial [dice Boyd mientras señala la Torre Ejecutiva], ese es el Palacio [Estévez], vamos a ir ahí en breves para saludarlo […] y esta es la estatua del fundador de su democracia moderna”, expresó, en alusión a José Gervasio Artigas.

Heading into Estévez Palace to formally congratulate President Yamandú Orsi on behalf of @POTUS and the American people. ?????????? pic.twitter.com/JYX9696UHT