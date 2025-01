Política

Lacalle confirmó que renunciará a su banca y no asumirá en el Senado tras terminar mandato

Montevideo Portal

A menos de dos meses de terminar su mandato, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, confirmó este lunes que no va a asumir su banca en el Senado una vez que finalice el gobierno.

El primer mandatario asistió al Gran Premio Ramírez en el Hipódromo de Maroñas y brindó una rueda de prensa en la que se refirió a varios temas.

Sobre su posible asunción en el Senado, Lacalle Pou confirmó la información que había dado el semanario Búsqueda días atrás.

“Creo que es el tiempo de otras personas y de otra gente que salió electa. Yo voy a renunciar a la banca al Senado. Me voy a dedicar obviamente a muchas cosas, entre otras, a estar con la gente, que es lo que me gusta, me mueve y es mi vocación”, confirmó el presidente, que también negó que vaya a asumir un cargo en el Directorio del Partido Nacional.

Lacalle Pou encabezó todas las listas al Senado del Partido Nacional en las elecciones del pasado 27 de octubre.

Noticia en desarrollo...

