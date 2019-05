Astori: hubo “faltas éticas importantes” que “podemos llamar corrupción”

Política

El ministro de Economía y Finanzas Danilo Astori fue entrevistado por el periodista Daniel Castro en el noticiero Telenoche de Canal 4, donde respondió sobre diversos asuntos de actualidad.

En primera instancia se refirió al tono en el que se lleva la actual campaña política, y señaló que " lo fundamental es tratar de tener un debate serio, profundo, acerca de los grandes temas nacionales y evitando contaminar este debate (...) con apreciaciones que resultan en último caso agraviantes".

"Decir que el gobierno está agotado, que el presidente está prácticamente escondido, que no trabaja, que no tenemos conducción en el país, es un agravio porque con el presidente se puede estar en desacuerdo (...) pero no se puede decir, porque es injusto y no es cierto, es que no trabaja y que no hay conducción en el país", manifestó.

Más adelante, el jerarca destacó que desde el gobierno "se está poniendo el acento en lo que es el corazón de los problemas económicos que tiene el país hoy, que es el tema de la caída de la inversión y sus efectos sobre el empleo. Para nosotros no hay tema económico más importante que ese y hace dos años que venimos trabajando intensamente en la configuración de un programa de estímulos muy variados (...) que estoy seguro que van a dar resultados concretos en los próximos años".

A continuación, Astori se refirió a la controvertida instalación de una segunda planta de la pastera UPM en nuestro país, y las condiciones negociadas entre ambas partes para lograr la concreción del proyecto.

"Uruguay está dando estímulos a UPM porque queremos que se instale la planta, pero al mismo tiempo la instalación de la planta va a traer beneficios muy importantes para el país", dijo a ese respecto.

"Solamente el funcionamiento de la planta significa un incremento de dos puntos del Producto Bruto Interno de Uruguay, (...) va a convertir a Uruguay en el quinto exportador mundial de celulosa",recordó.

Luego, Astori fue interrogado sobre sus recientes dichos acerca de corrupción. El mes pasado, durante un acto político del Frente Líber Seregni, el jerarca dijo que "La corrupción llegó también a nosotros y no la podemos permitir. No hay corrupción grande o chica hay corrupción".

En la entrevista, Astori aseguró que en esa ocasión no hizo referencia "a ningún hecho concreto ni a ninguna persona".

"Me sentí con la necesidad de recordar que nuestro tribunal de ética política señaló casos de desvíos en las conductas y eso no nos puede pasar", señaló.

"Corresponde destacar que son faltas éticas muy importantes y por lo tanto lo podemos llamar corrupción porque en definitiva desvían la atención respecto a los temas fundamentales a los cuales se tiene que dedicar el Frente Amplio", añadió sobre el tema.

"Tenemos que cuidar este aspecto con mucha severidad, con tolerancia cero, porque no nos puede pasar que tengamos desvíos de conducta como nuestro tribunal lo comprobó y sobre los cuales se tomaron decisiones muy importantes, nada menos que la renuncia de un vicepresidente", concluyó.

Montevideo Portal