Astori fue internado tras insuficiencia respiratoria y trasladado “preventivamente” a CTI

El exvicepresidente de la República Danilo Astori “ingresó voluntariamente” al Casmu este lunes 30 por una “insuficiencia respiratoria, producto de una caída anterior”. Fue traladado “preventivamente” al CTI por 24 horas, según tuiteó este martes la diputada frenteamplista y pareja del economista, Claudia Hugo.

“Se le realizaron diferentes estudios que le diagnosticaron fractura de cadera, sin desplazamiento. En la valoración complementaria se le realizó tomografía que resultó normal”, comunicó la legisladora.

Asimismo, al estar internado se le practicó también una resonancia magnética nuclear “que mostró un microinfarto, sin traducción clínica relevante”, indicó.

“Muchas gracias a todes por el afecto recibido. ¡Arriba Danilo!”, finalizó el tuit de Hugo.

Desde Asamblea Uruguay, sector del Frente Amplio que Astori lidera, expresaron que están “siguiendo la situación de salud” y “acompañando de cerca la evolución”.

“Agradecemos el apoyo de compañeros y compañeras que están pendientes de la pronta mejoría”, publicó el mencionado sector frenteamplista.

También escribió el senador frenteamplista José Carlos Mahía, quien fuera suplente de Astori hasta que él dejó su banca en el Senado. “El querido compañero Danilo Astori tiene un quebranto de salud que esperamos supere con la fortaleza que le caracteriza. Quienes formamos Asamblea Uruguay y te acompañamos desde siempre, seguimos también hoy militando a tu lado, firmes en esta, como en todas”, sostuvo el legislador.

Astori fue el encargado de la política económica del país durante 15 años: fue ministro de Economía en dos ocasiones (los dos gobiernos de Tabaré Vázquez) y vicepresidente de la República (durante el gobierno de José Mujica).

El frenteampista presentó su renuncia a su banca en el Senado el pasado 15 de noviembre de 2022, debido a temas de salud que lo afectaban desde 2020. “He sufrido una infección respiratoria muy compleja que contraje a mediados de 2020 y que generó una disminución relevante de mi capacidad física, además de la necesidad de someterme a complicados tratamientos a los que he tenido que dedicar mucho tiempo y esfuerzo. Consciente de haber sido electo para ocupar el cargo, he venido dedicando mucho tiempo y energía para superar las limitaciones aludidas y lo sigo haciendo actualmente. Tengo asistencia profesional que me orienta en esta tarea”, detalló Astori en la carta presentada en aquel momento a la vicepresidenta Beatriz Argimón.

