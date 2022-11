Política

Astori en su renuncia al Senado: “El dolor no me llevará a dejar de ser un actor político”

Montevideo Portal

El exvicepresidente y exministro de Economía Danilo Astori presentó finalmente este martes su renuncia a su banca en Senado, luego de que comunicará su decisión a la bancada del Frente Amplio.

En el documento dirigido a la vicepresidenta Beatriz Argimón, el líder de Asamblea Uruguay expresó que su renuncia responde a temas de salud que lo afectan desde 2020.

“He sufrido una infección respiratoria muy compleja que contraje a mediados de 2020 y que generó una disminución relevante de mi capacidad física, además de la necesidad de someterme a complicados tratamientos a los que he tenido que dedicar mucho tiempo y esfuerzo. Consciente de haber sido electo para ocupar el cargo he venido dedicando mucho tiempo y energía para superar las limitaciones aludidas y lo sigo haciendo actualmente. Tengo asistencia profesional que me orienta en esta tarea”, detalló Astori.

En esta línea, el político señaló que, aunque ha logrado avanzar, todavía no le es “posible asegurar los niveles de recuperación que exige el trabajo en una banca en el Senado”.

“De acuerdo con las normas en vigencia al respecto, se me permitió dedicar todo este esfuerzo de recuperación concediéndome licencia en las oportunidades en las que he sido convocado para participar en tareas del cuerpo. Este apoyo resultó esencial para que me resultara posible dedicarme a las múltiples tareas de la recuperación. Sin embargo, a esta altura de este largo proceso no podría asegurar su culminación en un plazo razonable y amparado por las normas reglamentarias al respecto, por las que he tomado la decisión de presentar esta renuncia, lo que hago con mucho dolor porque, aun teniendo en cuenta las circunstancias comentadas precedentemente, mi trabajo en el Senado desde 1990 y el ejercicio de su presidencia entre 2010 y 2015 me enriquecieron mucho y me permitieron desarrollar un aprendizaje fundamental en mi vida política. Por esta razón, esta experiencia está atesorada en el fondo de mi corazón y desde allí agradezco profundamente a los compatriotas que la hicieron posible”, escribió Astori.

Y agregó: “Pero el dolor no me llevará a dejar de ser un actor político. Estoy viviendo un cambio de escenario, pero no de la razón que inspira gran parte de mi vida y que no es otra que la de dedicarme con la mayor intensidad a construir con mis compatriotas un Uruguay próspero, equitativo, abierto y hospitalario para los jóvenes que ya están ocupando lugares destacados en esta trayectoria”.

Renuncia Danilo Astori by Montevideo Portal on Scribd

Montevideo Portal