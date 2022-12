Astori: “En el Uruguay democrático nunca había ocurrido un hecho” como el caso Astesiano

Política

El dirigente frentista dijo que al presidente Lacalle no lo ha visto “bien” y que “no le ha dado la importancia que tiene” la situación.

El exvicepresidente y exministro de Economía, Danilo Astori, brindó este miércoles una entrevista en Telemundo (Canal 12), en la que se refirió al caso Astesiano y evaluó la postura que ha tomado frente a esta situación el presidente Luis Lacalle Pou.

“La verdad es que estoy extraordinariamente preocupado por lo que está pasando en este país. Parece que aquí tenemos una caja de Pandora en la que no terminamos de extraer cosas diferentes y preocupantes”, dijo, en referencia a la polémica en torno del excustodio presidencial.

“En el Uruguay democrático nunca había ocurrido un hecho como el que estamos ahora comentando y es extraordinariamente preocupante para el propio Uruguay, para los uruguayos. Pero también en el plano internacional, porque estamos refiriéndonos a aspectos muy grandes, que agreden, comprometen la institucionalidad del país, que es uno de los capitales más grandes que tenemos”, aseveró el dirigente frenteamplista.

Astori expresó, “con todo respeto”, que al presidente no lo ha visto “bien” en los “comentarios que ha hecho sobre este tema”, de los cuales “se puede inferir que no le ha dado hasta ahora, la importancia que tiene, la relevancia que tiene, el cariz y el nivel que ha tomado” el caso.

“Desde la primera declaración, en la que menciona que como custodio era intachable, una frase que más bien viene como a suavizar los problemas de Astesiano y todos los que vinieron después. Luego, en las declaraciones más recientes, adopta una actitud en la que parece no darle importancia a lo que está pasando. Y lo que está pasando es de una gravedad incalificable”, sostuvo el líder de Asamblea Uruguay.

El exministro dijo que la situación “afecta al gobierno sin ninguna duda” porque “es gravísimo”.

“Me parece que es uno de los hechos más graves, vuelvo a repetir, del Uruguay democrático. Tomando en cuenta todos los gobiernos que hemos tenido, como parte del Uruguay democrático, este es uno de los más graves o quizás, sea el más grave”, manifestó.

Añadió que le parece “absolutamente preocupante” que se encare el tema con la “importancia de ‘nos comimos un garrón’”.

“O, como dijo el presidente Lacalle en las últimas horas: ‘hay mucha gente que está dando manija’. El presidente no puede decir que hay gente que está dando manija, cuando se están produciendo los hechos que estamos conociendo en el país”, puntualizó.

“Acá no importa si hay alguien haciendo críticas, a las que no se puede reducir como manija. Sino que lo que importa es que el propio presidente de la República salga a hacer la autocrítica que tiene que hacer, salga a decir la responsabilidad que tiene el gobierno, aceptarla y a proponer un camino de salida, que, la verdad, naturalmente empieza por el apoyo total a la Fiscalía para que llegue a donde tiene que llegar, pero hasta ahora realmente me ha preocupado la actitud del presidente”, espetó el político frentista.