Política

Astesiano: “Conmigo no valió” la frase “duro con las ideas, suave con las personas”

Montevideo Portal

El excustodio presidencial Alejandro Astesiano, quien cumple una condena por varios delitos en la cárcel de Florida, tuvo una nueva salida transitoria este sábado y dio declaraciones a la prensa.

En este marco, aseguró que utilizará este fin de semana para “tomar una decisión” acerca de cómo se va “a manejar a partir de ahora”. “Claro que va a haber un cambio porque me han pegado de todos lados”, indicó, y añadió que lo va a conversar con su familia y le escribirá a su abogado, Ignacio Durán, que se encuentra de viaje.

“Creo que va a cambiar toda la posición mía también y creo que ahí me desprendo totalmente de todas las especulaciones que hay, que dicen que esto es una estrategia mía para… No. Me desprendo totalmente del gobierno”, manifestó, según confirmó el medio local Florida Diario.

Al respecto, fue crítico con la actual administración de Luis Lacalle Pou: “A mí me pegaron estando en el piso los mismos del partido de gobierno”, apuntó y añadió: “Una vez escuché a alguien que decía ‘duro con las ideas, suave con las personas’; creo que conmigo no valió, no fue para mí”, en referencia a una frase usada en reiteradas ocasiones por el mandatario.

Así, Astesiano aseguró que este fin de semana analizará si dará más declaraciones ante un juez: “Si hablo algo, voy a hablar en la Justicia”, puntualizó.

“Tengo derecho a limpiar mi nombre, ¿no?”, argumentó el excustodio presidencial.

Parte de la campaña

Por otro lado, Astesiano respondió a la candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional Valeria Ripoll, quien dijo que el excustodio “no [era] nadie dentro del gobierno”.

“En eso está bien, yo no era nadie en el gobierno. Ahora, sí me molesta que salga a hablar Ripoll de mí”, expresó Astesiano.

A su entender, la gente “quiere saber otras cosas” y no escuchar a una candidata a vicepresidenta a hablar de él ni de los privados de libertad. “Yo creo que hay que darle oportunidad a la gente que está privada de libertad; ella, como candidata a la vicepresidencia de la república tiene que apostar a esto, a la rehabilitación de los ppl [personas privadas de libertad]”, reflexionó.

Además, el recluso consideró que una campaña electoral “no se puede basar en Astesiano”. “A lo que estamos, a tres meses de la elección, lo que tiene que hacer Ripoll es decirle a la gente qué va a hacer cuando llegue al gobierno […] Hablar de Astesiano no vale la pena creo. A esta altura no vale la pena”, dijo sobre sí mismo el excustodio presidencial.

Al ser consultado sobre qué piensa del hecho que la oposición también lo mencione como parte de la campaña electoral, indicó que “es claro, está todo bien”, pero aclaró que él no va contra el Frente Amplio, sino que volvió a señalar a quienes lo golpearon desde el propio partido de gobierno.

Finalmente, preguntado sobre si tendría la posibilidad de votar en las elecciones de octubre, Astesiano lo negó ya que se basa en que, al día de hoy, está privado de libertad. “No hablo a futuro. Hoy tengo una transitoria, voy a disfrutar la transitoria, y nada más”, concluyó.

Montevideo Portal