Pereira dijo que “sin duda” se reuniría con Lacalle Pou: “El diálogo es imprescindible”

El pasado miércoles, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó de la cena anual del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), en donde se refirió a la campaña por el referéndum que pretende derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Allí, Lacalle llamó a “bajar el volumen” de la voz y dejar la “parafernalia de la mentira” y la “desinformación” porque “el referéndum y las elecciones pasan y la gente queda”.

El candidato a la presidencia por el Frente Amplio y expresidente del PIT-CNT Fernando Pereira fue consultado sobre estos dichos el pasado jueves. El dirigente sindical respondió que “eso se lo tendría que decir a los miembros de su partido y de la coalición de gobierno”.

“Decir que si se deroga la LUC volvemos a la Unión Soviética no parece ser parte de una verdad; decir que si se deroga la LUC las adopciones van a durar más tiempo, cuando ese artículo no está dentro de los 135 artículos que se pretenden derogar, no parece ser parte de la verdad; decir que miles de personas van a ser liberados cuando todos los abogados penalistas le dicen que es faltar a la verdad, no parece ser parte de la verdad”, acotó.

Asimismo, Pereira sostuvo que “aboga” por una campaña que sea “de verdad”, con un debate limpio y de ideas. “Duro con las ideas, suaves con las personas”, dijo el candidato, aplicando una frase que usa en reiteradas ocasiones Lacalle Pou. “Últimamente lo que hemos escuchado es que nos digan mentirosos, que nos digan berretas, eso parece más duro con las personas y suave con las ideas, que no las vemos aparecer”, afirmó.

“Dijimos que desapareció el Consejo de Educación Inicial y Primaria, lejos de ser una mentira, ha sido una frenta a la historia de la educación pública uruguaya, un consejo que tenía 100 años de historia. No pensemos que es una historia del progresismo, cien años de historia. Quedó en manos de una dirección general, igual que Secundaria y la UTU. Las comunidades escolares cuando empiecen a entender esto, de la misma manera que cuando empiecen a entender que hay un doble estatuto, con esta verdad van a empezar a derogar la LUC. La LUC se va a derogar con la fuerza de la verdad y la verdad es la que está sosteniendo la Comisión Nacional Pro-Referéndum”, agregó.

Consultado sobre si tiene pensado reunirse con el presidente, a pesar de las diferencias, Pereira contestó: “Sin ninguna duda”, y agregó que el diálogo entre gobierno y oposición es “imprescindible” aun en la diferencia y aunque no se llegue a acuerdo en ningún punto.

“Aun cuando en ningún punto se puedan poner de acuerdo las partes tiene que haber diálogo. Porque el diálogo es parte de una sociedad democrática moderna que quiere avanzar. En muchos temas no habrá acuerdos y en otros sí, lo que siempre tiene que haber es vínculo político y de alta política. Hay actores del gobierno que no contribuyen en nada a la alta política, pero parto de la base de que eso se irá corrigiendo con el tiempo”, concluyó.

