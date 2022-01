Asse mantendrá la “Operación Milagro” en el Hospital de Ojos tras salida de directora

Locales

Montevideo Portal

La central obrera PIT-CNT emitió un comunicado este miércoles tras una reunión que mantuvieron algunos de sus representantes con autoridades de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (Asse) por el Hospital Especializado de Ojos “José Marti”, tras la renuncia de su directora, Sandra Medina.

En tal sentido, el comunicado manifiesta que en dicha reunión participaron autoridades de Asse, como su presidente y vicepresidente, y se planteó la necesidad de mantener los servicios que se prestaban, sobre todo en localidades alejadas del interior, para trabajadores y jubilados con menos ingresos. “Desde sus inicios con la Operación Milagro se ha logrado que más de 110.000 uruguayas y uruguayos volvieran a ver y mejoraran su calidad de vida”, señala el texto.

El texto señala que este nosocomio especializado fue llevado adelante por profesionales cubanos, en primer lugar, y luego con médicos uruguayos hasta conformar un equipo con “más de 200 funcionarios”. “En el centro público de salud hoy se realizan cirugía de cataratas, cirugía refractaria y oculoplastia”, añaden.

Finalmente, según el PIT-CNT, las autoridades de Asse se comprometieron a “mantener” la Operación Milagro en todos sus términos, profundizar la atención en el interior del país y reconocer la importancia de la labor de la Brigada Cubana y de los trabajadores uruguayos.

Además, el organismo público aseguró que establecerán una coordinación con la Organización Nacional Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) por pesquisas que se realizarán en las Unidades Ejecutoras de Asse, destinarán fondos a la brevedad para el service de equipos y poder brindar una atención al 100%, y coordinar reunión con las nuevas autoridades del Banco de Previsión Social y el nuevo director del Hospital de Ojos.

En tanto, la exdirectora del Hospital de Ojos explicó a Montevideo Portal las razones de su renuncia, y expresó su sorpresa por el silencio imperante hasta ese momento. “Lo que me llama la atención, y esto capaz que puede no caer simpático, es que hubo un silencio que me tomó por asombro, de todas las partes, del oficialismo y la oposición, sobre todo de la oposición y del sindicato, de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), que no cuestionó mi retirada”, dijo Medina.

“Vamos a dejar claro: esto no es un tema de gobierno. Hace 11 años que estoy en esa gestión y nunca ha sido fácil, pero igual crecimos, innovamos, se formaron nuevos residentes, más de 60, descentralizamos la oftalmología, fuimos a operar a Artigas, pero todo a pulmón, y a pulmón no se puede; por un tiempo sí, pero más no”, agregó.

Con respecto a los equipos tecnológicos, la exjerarca del hospital explicó que “la pauta presupuestal es de $ 68 millones anuales”, no resulta suficiente para afrontar el mantenimiento de equipos y dijo que hoy están fallando los equipos para la realización de vitrectomías y cirugías refractivas.

Montevideo Portal