Renunció la directora del Hospital de Ojos, Sandra Medina: “No hubo apoyo de ASSE”

Política

Por Nicolás Delgado

NicoDelgadoSan

La directora del Hospital de Ojos, Sandra Medina, renunció, como revela una resolución de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) fechada el 29 de diciembre a la que accedió Montevideo Portal.

La oftalmóloga trabaja en el hospital especializado José Martí desde sus inicios. La institución fue inaugurada en noviembre de 2007 con la finalidad de que llegaran al país oftalmólogos desde Cuba a ofrecer servicios para las personas de menos recursos. En 2008, entró como oftalmóloga operativa; en 2009 la nombraron jefa de residentes por dos años, y en 2011 asumió como directora.

Medina explicó a Montevideo Portal las razones que motivaron su decisión. “Renuncié por la pauta presupuestal, porque no podemos seguir avanzando. Si no le puedo brindar a los usuarios lo que les debo brindar, que es el objetivo de la función de ASSE y del Hospital de Ojos, yo no me siento bien, porque no puedo cumplir con el proyecto ni decirle al usuario ‘esto no se lo puedo brindar’”, dijo la doctora.

En concreto, explicó que “la pauta presupuestal es de $ 68 millones anuales”, lo que no resulta suficiente para afrontar el mantenimiento de equipos, que hoy están fallando, para la realización de vitrectomías y cirugías refractivas.

“Como siempre fue así, debemos darle alimentación a los cubanos, que son $ 4 millones anuales. Quedan $ 64 millones para todo el año. No existe un hospital especializado de referencia nacional, con esa cantidad de equipos de última generación, que se banque con $ 64 millones. Ni un centro de salud se banca con eso; menos un hospital de referencia nacional y quirúrgico”, aseguró Medina.

“Esto no es de ahora. Es una decisión muy difícil de tomar, y yo lo he planteado muchas veces. Si bien en los diálogos había un apoyo, en los hechos no se da”, agregó la especialista. Consultada sobre si se trata de falta de apoyo económico o presupuestal, respondió que “es de todo, pero la del apoyo económico es la más importante, porque es el que te obstaculiza todo proyecto o crecimiento”.

Al repasar su trayectoria por la institución, Medina recuerda que en enero de 2021, gracias al presupuesto quinquenal, el Hospital Especializado de Ojos José Martí dejó de depender administrativamente del Hospital Saint-Bois, y pasó a ser una Unidad Ejecutora, con presupuesto asignado. “En ese sentido, sentí un gran apoyo del gobierno actual”, destaca.

“Acá no creo que no haya apoyo del gobierno. En este caso no hubo un apoyo de ASSE, de determinadas figuras de ASSE. Con el gobierno he sentido el apoyo, porque por algo me mantuvieron en el cargo y le dieron continuidad al tema. Y por otro lado, también he sentido mucho apoyo de los convenios, de Sanidad Militar y el Ministerio de Defensa, pero necesito el apoyo de la institución a la que pertenezco”, explicó.

Obstáculos y silencios

Medina considera que se le presentaron obstáculos a su gestión. “A su vez, hubo una serie de obstáculos en lo que fue el armado del equipo de gestión, que implica gerente financiero y administrativo. Fueron para adelante y para atrás, y eso obstaculiza, porque no podés licitar ni hacer un montón de cosas porque te lo impide no tener las figuras que corresponden dentro del equipo de gestión”, dijo.

“Lo que me llama la atención, y esto capaz que puede no caer simpático, es que hubo un silencio que me tomó por asombro, de todas las partes, del oficialismo y la oposición, sobre todo de la oposición y del sindicato, de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), que no cuestionó mi retirada”, sostuvo Medina.

“Vamos a dejar claro: esto no es un tema de gobierno. Hace 11 años que estoy en esa gestión y nunca ha sido fácil, pero igual crecimos, innovamos, se formaron nuevos residentes, más de 60, descentralizamos la oftalmología, fuimos a operar a Artigas, pero todo a pulmón, y a pulmón no se puede; por un tiempo sí, pero más no”, expresó.

“La resolución de mi renuncia se filtró antes de tiempo. Quedó una charla pendiente con adjuntos de [Leonardo] Cipriani [presidente de ASSE]. Me llamaron e hicieron el intento de que permaneciera en el cargo. Eso es justo decirlo también”, agregó.

Sobre el cierre de la entrevista, Medina insistió: “No es un tema de gobierno, si yo acá tengo que responsabilizar a alguien es a la institución ASSE. No puedo responsabilizar a los convenios ni tampoco a Sanidad Militar, que me ha brindado todas las posibilidades, porque está desde 2008 ó 2009 ese convenio”.



En noviembre de 2020, el Hospital de Ojos alcanzó las 100.000 cirugías y Cipriani felicitó a quienes lo crearon. "Nos llena de orgullo, porque es continuar una política de gobierno que se transformó en política de Estado", dijo entonces el presidente de ASSE.

Por Nicolás Delgado

NicoDelgadoSan