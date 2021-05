Asociación de Servicios para Fiestas cree que medidas en Canelones “no llegarán a muchos”

Locales

La Intendencia de Canelones resolvió la semana pasada exonerar de contribución inmobiliaria a los salones de fiesta del departamento.

Esta medida se aplica para "los padrones que no tengan deudas del citado tributo al año 2019 y hayan pago o realizado convenio por deuda del año 2020", informó la resolución de la intendencia canaria.

La directora general de Recursos Financieros de la intendencia, Laura Tabárez, dijo a Montevideo Portal que esta es "una medida paliativa" ya que estas personas "no están trabajando hace más de un año y no hay perspectiva de volver a trabajar".

Sin embargo Hugo Nolberque presidente de la Asociación de Servicios para Fiestas y Eventos del Uruguay (ASFEU), indicó a Metropolitano que para muchos empresarios del sector "las medidas no llegan".

Además, señalan que "las condiciones puestas en la resolución son excesivas". Nolberque destacó la buena disposición de la Intendencia, pero apuntó que falta "un estudio de impacto de las medidas".

"No vamos a dejar nunca de ver el vaso medio lleno, pero tenemos que ser conscientes de que las medidas tienen que llegarnos. Si no nos llegan es como que no existieran", agregó.

El presidente de la asociación sostuvo al citado medio que "la noticia para afuera puede ser muy buena" pero cuestionó si la medida "llega a todos los trabajadores". "La medida de exoneración le llega al propietario, no al inquilino", añadió.

La asociación pidió una reunión con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y buscará ser recibida en el Congreso de Intendentes.