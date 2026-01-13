Locales

Así quedó un tatú tras ser atacado por un perro, que lo intentó cazar

Montevideo Portal

Una mujer logró rescatar a una mulita que había sido atacada por su propio perro y recibió heridas. Se la entregó a Alternatus para que logren recuperarla a su estado natural.

El pasado lunes 12 de enero, la organización publicó un video en el que aparece Ignacio Etchandy, integrante del equipo, junto con la mujer que entregó al pequeño animal herido. Ella explicó que su perro, que también fue rescatado, “venía de cazadores”, por lo que aún conserva algunos hábitos de su vieja vida.

De esta manera, Etchandy retiró al tatú de la caja en la que estaba y lo acercó a la cámara. “Parece que las heridas son superficiales”, manifestó.

Según indicó, solo habría que “bañarla un poco” y desinfectarla, además de ponerle “alguna cremita cicatrizante”.

Así, este martes 13 de enero Alternatus subió una foto del tatú (cuyo nombre científico es Dasypus septemcinctus) luego de aplicarle dichos cuidados. “Seguirá en observación hasta el momento de su liberación en un sitio seguro”, informó la organización.

Montevideo Portal