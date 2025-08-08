Locales

Así funcionarán los servicios estatales el próximo martes durante el paro general de COFE

Montevideo Portal

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) detalló cómo funcionarán los servicios de diversos organismos durante la jornada del próximo martes 12 de agosto, en el marco del paro general convocado para esa fecha.

“En el entendido además de que en los planteos del Poder Ejecutivo no se atiende a las necesidades de ingreso de personal en los diferentes organismos y ministerios públicos, y reclamando modificaciones al nuevo régimen de certificaciones médicas, se verán afectados los siguientes servicios públicos de nuestra Confederación”, notificó el gremio.

ASSE: todos los servicios a nivel nacional. Se dispondrán únicamente guardias gremiales para atender urgencias, emergencias, pacientes oncológicos y los internados en los diferentes centros de salud.

INAU e Inisa: todos los servicios. No funcionará ninguna de las oficinas centrales “ni tampoco ningún servicio de atención directa en tiempo parcial a niños, niñas o adolescentes”. Solo se atenderá en régimen de guardia gremial aquellos servicios donde los menores de edad se encuentran “en régimen de 24 horas”.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: todos los servicios.

Ministerio de Educación y Cultura: todos los servicios. COFE destaca que no se realizarán casamientos y en la Dirección Nacional de Registros se afectarán los servicios de compra y venta en todo el territorio. En tanto, Canal 5 no emitirá la programación oficial, y las radios públicas harán lo mismo.

Ministerio de Ambiente: adhiere al paro durante toda la jornada, con “una detención y distorsión en todas las tareas”.

Ministerio del Interior: no funcionará ninguna oficina del Instituto Nacional de Rehabilitación y en los servicios de atención directa en todas las unidades penitenciarias del país se trabajará en régimen de guardia gremial.

Ministerio de Economía y Finanzas: todas las unidades ejecutoras. No habrá sorteo de Loterías y Quinielas y en la Contaduría General de la Nación y en Auditoría General los servicios se verán afectados durante todo el martes. Lo mismo sucederá en Aduanas, donde solo se dejarán guardias gremiales “en los servicios esenciales”.

Ministerio de Desarrollo Social: se afectarán todos los servicios que prestan los trabajadores estatales de dicha cartera.

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca: todos los servicios se verán afectados en la atención al público.

Pasos de frontera: los servicios que se prestan en los pasos de frontera seca, así como también los puertos y aeropuertos, se verán “resentidos”.

Ministerio de Defensa Nacional: en los diques del Estado solo funcionará con guardia gremial la sala de bomba y la puerta de Maguá.

Ministerio de Industria, Energía y Minería: verá resentidos todos sus servicios de atención al público y trámites “en general”.

Fiscalía General de la Nación: también se verá afectado el servicio durante todo el día, incluyendo la toma de denuncias; en caso de urgencia, se deberán realizar en la seccional policial más cercana.

Dirección Nacional de Meteorología: solo funcionarán las guardias gremiales en los servicios aeronáuticos y las alertas meteorológicas.

“Cabe destacar que en el resto de los ministerios, servicios descentralizados y unidades reguladoras también se verán afectados todos los servicios”, detalla COFE en su texto.

El gremio destaca que todos los sindicatos que lo conforman acompañarán “masivamente” el paro general, el cual consideran es “de gran importancia como forma de demostrar [su] disconformidad con el planteo de presupuesto nacional” que realiza el gobierno.

