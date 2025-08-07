Trabajadores de enseñanza privada se suman a paro general del 12 de agosto por 24 horas

Locales

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep) anunció que adherirá al paro general convocado por el Pit-Cnt para el próximo 12 de agosto.

“Más trabajo y salario: mejor Uruguay. ¡El pueblo primero!”, reza el comunicado publicado por los trabajadores en la tarde de este jueves.

Al mismo tiempo, si bien la medida sindical tomada por la central es solo parcial desde las 10:00, los trabajadores de la enseñanza privada convocaron a uno de 24 horas, al igual que la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria del Uruguay (Fenapes) y la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE).

Sintep concentrará a las 9:00 del próximo martes 12 en Tristán Narvaja y 18 de Julio. “Nos movilizamos por el crecimiento del salario real y para evitar la pérdida del poder de compra; por la creación de un Fondo Social que garantice el acceso a la salud, con énfasis en salud mental; por la ampliación de la licencia por cuidados personales y familiares, [y] por la mejora y extensión de la licencia por estudio”, detalla el texto difundido por el sindicato.

Al respecto, el Pit-Cnt también realizará una movilización en la explanada de la Universidad de la República (ubicada en la dirección antes mencionada) desde las 10:00.

