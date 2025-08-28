Así funcionarán las modificaciones al régimen de franquicias, según explicó Oddone

Economía

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, anunció este jueves modificaciones al régimen de franquicias para las compras a través de plataformas web.

En conferencia de prensa, aseguró que se prevé que las tres franquicias permanezcan sin cambios, pero se aumentará el tope a US$ 800 dólares. Además, este monto regirá para las tres franquicias en general, es decir, un usuario puede realizar hasta tres compras web por un total de hasta US$ 800.

Este cambio se da en el marco de la promoción del denominado “impuesto a Temu”, que pretende gravar con IVA a aquellas compras exprés realizadas a través de plataformas web. Oddone sostuvo que se trata de “un ajuste técnico para equiparar horizontalmente los impuestos existentes”.

Sin embargo, este tributo no regirá para Estados Unidos (EE. UU.), ya que Uruguay tiene vigente el Acuerdo Marco de Comercio e Inversión (TIFA, en inglés). “Aplica el 22% [de impuesto] solamente a aquellas jurisdicciones donde estamos en condiciones de hacerlo y, en principio, EE. UU. está excluida”, expresó el secretario de Estado.

“Espejismo”

Sobre este tema, Oddone fue consultado respecto a si este gravamen configura un aumento de impuestos, ya que el presidente Yamandú Orsi se comprometió en campaña electoral a no subirlos.

En respuesta, el ministro de Economía indicó que durante toda la campaña dijo que “hacer promesas sobre temas impositivos era algo desaconsejable”.

A su vez, afirmó que el nivel de déficit fiscal proyectado en ese momento para 2025 era de 2,8%, pero va a ser de 4,2%. “Por tanto, durante 2024 vivíamos en un espejismo fiscal”, manifestó.

“En campaña se dijeron muchas cosas en base a la información que había en campaña electoral. En otras palabras: ¿con un déficit fiscal de 2,8% hubiera sido posible no apurarse en estas innovaciones tributarias? Sí. Yo hubiera preferido ese escenario, porque me hubiera dado mucho más tiempo para implementar el proceso. Pero en la medida que se me acabó el tiempo, tengo que hacerlo ahora”, concluyó el ministro de Economía.

