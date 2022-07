Política

Asamblea Uruguay: en anterior gobierno TLC no “prosperó” porque China “no tuvo interés”

El sector liderado por Danilo Astori aseguró que la potencia asiática, al igual que antes, no avanzará en un acuerdo con Uruguay en contra de la voluntad de Brasil y Argentina.

Montevideo Portal

La Mesa Nacional de Asamblea Uruguay reafirmó este sábado su “compromiso frenteamplista apostando a la acumulación con Convocatoria Seregnista-Progresistas”, bloque político formado por varios sectores del Frente Amplio con un perfil socialdemócrata.

El sector liderado por el exministro de Economía Danilo Astori expresó que desde Asamblea Uruguay se le ha “asignado capital importancia a Convocatoria Seregnista–Progresistas (CS-P)” debido a que se apostó a la suma y la acumulación.

En esta línea, la declaración realizada por el sector reivindicó la declaración constitutiva de CS-P: “Durante nuestra historia hemos tratado de ser fieles a un conjunto de valores y principios que encuentran su apoyo fundamental en el legado de Liber Seregni, y particularmente su vocación por la mirada estratégica y la postura responsable. Es lo que nos llevó siempre a asignar prioridad al interés nacional, por encima de eventuales ventajas partidarias, sectoriales y personales. Hoy, esa vocación por el interés nacional requiere la práctica de una oposición responsable que, sin renunciar a la defensa de nuestra visión sobre la realidad nacional, nos permita estar siempre disponibles para la búsqueda de acuerdos que, más que nunca, son imprescindibles para enfrentar a un enemigo común e implacable con efectos devastadores sobre todas las áreas relevantes de la sociedad: la economía, la política, la salud, la educación, la seguridad pública”.

Sobre el Frente Amplio, Asamblea Uruguay la necesidad y la “importancia de un examen autocrítico que permita comprender la derrota electoral de 2019, así como encontrar los caminos para detectar y corregir los errores cometidos”.

“Seguramente tres son las materias de imprescindible abordaje: la renovación ideológica, la modernización de nuestra estructura orgánica con el objetivo fundamental de acercarla al pueblo frenteamplista y la apertura a la llegada y la acción de nuevos compañeros y compañeras. No podemos ignorar que, entre los aspectos a destacar, el FA tuvo un pobre desempeño en el interior que contribuyó a causar el resultado electoral obtenido.”, se indicó en la declaración, en la que se destacó como positivo la iniciativa “El FA te escucha”.

El sector advirtió que “desgraciadamente la política exhibe en estos tiempos fracturas y problemas que van más allá de las diferencias profundas entre quienes ejercen el gobierno y la oposición frenteamplista”.

En esta línea, se reclamó “una contraposición de ideas más profunda”, que genere “hechos políticos genuinos con argumentos, sin agravios, ni mentiras, ni recursos demagógicos”.

“Advertimos con preocupación que, si el sistema político no encuentra el camino de una mayor calidad y construye puentes para coincidir al menos en algunas cuestiones fundamentales de Estado, el trayecto que el Uruguay deberá recorrer en los próximos tiempos políticos, además de difícil, será doloroso. El gobierno ha sido electo para gobernar y la oposición para controlar, criticar y hasta practicar acciones que conduzcan a consecuencias políticas en la propia estructura interna del oficialismo. Pero el gobierno no puede pretender que no critiquemos, ni nosotros podemos dejar de analizar las propuestas del oficialismo”, se apuntó en la declaración.

Realidad nacional, cambios y TLC

El sector criticó la orientación económica y social del gobierno, que ha planteado “un ajuste restrictivo muy importante del gasto público”, con “todas las limitaciones que ello proyecta sobre los niveles de actividad, los derechos de los ciudadanos y el acceso al trabajo”.

“En el lapso transcurrido hasta 2021 incluido, el aumento impositivo se ubicó en US$ 110 millones. Sólo el cambio del criterio utilizado para actualizar las franjas del IRPF y del IASS representó cerca de 65 de esos 110 millones. A esto se suman 11 millones correspondientes al impuesto covid a los salarios de los funcionarios públicos y más de 35 millones por la eliminación de dos puntos de IVA que se descontaba en las compras realizadas con medios electrónicos de pago.

Como oposición conocemos y respetamos la necesidad de cuidar el gasto y el resultado fiscal, pero también sostenemos que es imprescindible priorizar la atención a las urgencias sociales y al deterioro de los ingresos de las familias, lo que requiere un mayor gasto actual”, afirmó Asamblea Uruguay.

Con respeto al Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, Asamblea Uruguay destacó que durante el último gobierno del Frente Amplio un acuerdo de ese tipo no “prosperó” porque la potencia asiática no tuvo interés, pese a los esfuerzos realizados por autoridades del gobierno nacional.

“Tal como están las cosas y como se han hecho con relación a un eventual TLC, este no podría prosperar sin romper con el Mercosur. Y esto es lo peor que podría hacer Uruguay en materia de inserción comercial. China no va a hacer un TLC con Uruguay en contra de la voluntad de Brasil y Argentina. Hay un tema geopolítico detrás del comercial. Como se ha señalado, se están dando grandes cambios en el mundo, acelerados por las múltiples consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania. En esta nueva globalización y en el marco de estos últimos acontecimientos, China reafirma sus intereses de liderazgo mundial, que también están relacionados con su posición respecto a América Latina y, por lo tanto, a Brasil y Argentina. Los hechos permiten afirmar que la postura de China no ha cambiado desde aquel momento. En todo caso eventuales cambios estarán relacionados con lo que el Mercosur pueda lograr”, sostuvo Asamblea Uruguay.

En la Mesa Nacional de Asamblea Uruguay reafirmamos nuestro compromiso frenteamplista apostando a la acumulación con Convocatoria Seregnista-Progresistas, fieles a los valores y principios del legado de Liber Seregni.



