Danilo Astori es el referente nacional más destacado por economistas uruguayos

El Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) y el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) realizaron una encuesta en línea a economistas uruguayos para conocer el nombre de los principales referentes (economistas o pensadores en economía) para los egresados de esa profesión, tanto a nivel nacional como internacional.

El Departamento de Economía de FCEA divulgó que se consultó a 3.199 economistas, de los 3.307 egresados entre 1980 y 2020 de la Udelar y de las tres universidades privadas que imparten la Licenciatura en Economía (Universidad ORT, Universidad Católica y Universidad de Montevideo).

La tasa de respuesta fue del 27?% (898 economistas) y la consulta fue hecha entre febrero y abril de 2021, señala la publicación.

Las preguntas concretas fueron: “A menudo las personas hacen referencia a economistas o pensadores en economía, contemporáneos o de otras épocas, que le despiertan respeto y/o admiración. Si eso le ocurre, ¿a qué referentes nacionales nombraría?”; y a continuación: “¿Y a qué referentes internacionales?”.

Astori y Oddone los más mencionados

En relación con los referentes nacionales, apunta el informe, se nombraron 171 personas: 143 hombres (84?%) y 28 mujeres (16?%).

Hubo 32 referentes con 10 o más menciones, los cuales capturaron el 80?% del total de menciones. De estos 32 referentes, 28 son hombres (88?%) y cuatro son mujeres (12?%).

Los cinco referentes más citados son cuatro hombres y una mujer: Danilo Astori, Gabriel Oddone, Andrea Vigorito, Enrique Iglesias y Mario Bergara.

El trabajo, sin embargo, hace una serie de aclaraciones con respecto a la elección de los economistas elegidos como referentes.

“Los conocimientos centrales de la disciplina se transmiten a lo largo del tiempo a través de los textos escritos o producción académica, así como a través de las personas, fundamentalmente profesores, pero también jefes o supervisores en el desempeño laboral o referentes de la disciplina con alta visibilidad pública. Las respuestas de los economistas uruguayos en relación con los referentes internacionales se asocian con el primer tipo de canal, mientras que las referidas a economistas nacionales probablemente obedecen fundamentalmente (aunque no únicamente) al segundo tipo”, apunta el trabajo.



En esta línea, también se destaca que, aunque hombres y mujeres destacan a los mismos cinco principales referentes en lo nacional, el “orden es distinto”.

“El referente más nombrado se mantiene. La mayor diferencia de género radica en que las mujeres son más proclives a citar mujeres. Así, identifican a 25 mujeres (15?% de sus referentes nacionales) mientras que los hombres nombran 15 mujeres (9?% de sus referentes nacionales). A su vez, la lista según vínculos presenta diferencias. En la lista para los economistas que tienen o han tenido algún vínculo laboral académico no aparece Mario Bergara, pero sí Juan Dubra. En el caso de quienes nunca tuvieron un vínculo, en el grupo de los cinco más nombrados no aparece Andrea Vigorito y sí está Aldo Lema. Por otra parte, 13?% de los referentes son mujeres para quienes han tenido vínculos y 16?% para los que no tuvieron, diferencia de signo opuesto a la encontrada en relación con los referentes internacionales”, se sostiene en la divulgación.

Por último, los cinco más nombrados por las generaciones egresadas después de 2012 son los ya presentados para el total de encuestados. Para las anteriores, si bien el primero es el mismo, la lista no incluye a Andrea Vigorito e incluye a Ariel Davrieux (exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto).

Entre nobeles

En el caso de los referentes a nivel internacional, se mencionaron en total 308 nombres y los cinco más destacados fueron: Paul Krugman, Joseph Stiglitz, John Maynard Keynes, Amartya Sen y Thomas Piketty.

En cuanto a las referencias de economistas internacionales, los cinco primeros referentes son los mismos para hombres y mujeres, pero también el orden es distinto.

“Entre los hombres, el más nombrado es Paul Krugman y entre las mujeres, Amartya Sen, ambos Premio Nobel. Adicionalmente, si separamos a los encuestados según su año de egreso, también detectamos algunas diferencias. Si bien los cinco más nombrados son los mismos, el primero es distinto: Keynes para los egresados antes de 2013 y Krugman para los más recientes. A su vez, la proporción de menciones a referentes mujeres es mayor para las generaciones recientes: 12?% del total de referentes versus 3?% para las generaciones mayores”, agrega el trabajo.

El trabajo fue realizado por las economistas Verónica Amarante (Iecon - FCEA), Marisa Bucheli (Decon - FCS) y Tatiana Pérez (Decon).

