Asamblea General vota autoridades de Inddhh y organizaciones presentan recurso de nulidad

Política

Montevideo Portal

Los legisladores de la oposición y del oficialismo se encuentran en “negociación permanente” para designar al Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh), y este jueves sesionará la Asamblea General para designarlos a través de una votación que necesitará mayorías absolutas, y no especiales como en la anterior sesión. En concreto, se podrá designar a los integrantes sin los votos del Frente Amplio (FA), aunque desde la bancada del Partido Nacional (PN) dijeron que no es esa la voluntad.

El diputado Mario Colman aseguró que actualmente están en “permanente diálogo” con los socios de la coalición y del FA porque entienden que todos deben formar parte de la votación y que sería “muy triste” que el órgano no llegue a un acuerdo. “Debería de hacerlo, así como lo ha hecho en el 2012 y en el 2017, y tratar de resolver y apoyar esta defensa de los derechos humanos que está representada en la Institución Nacional de Derechos Humanos”, indicó.

El legislador dijo que la coalición de gobierno tiene resolución sobre los nombres de los integrantes, pero que no necesariamente dentro del PN, por lo que se generarán encuentros para seguir el tema, aunque ya tienen preferencia por algunos nombres que “pueden dar certeza” de que tienen “experiencia y buenos currículums” con respecto al tema y a las políticas relacionadas.

Consultado sobre el recurso de nulidad que presentarán las organizaciones sociales por entender que el proceso de selección no cumplió con la normativa vigente, Colman respondió que la Inddhh es importante, al igual que los trabajos de las asociaciones, pero reconoció que esta acción está “lejos de ayudar a la institución”.

“Están en todo su derecho, estamos en democracia, todo aquel que se sienta agraviado puede entender que puede presentar un recurso, yo creo que no es viable desde el punto de vista jurídico porque es un acto de gobierno y en cualquier acto podría ser impugnado. Acá el fundamento es el artículo 39 y que no debería definirse presentado por legisladores. Se votó por unanimidad la ley en el 2008, después se formó en el 2012, pero fue unánime el sistema político con mayorías parlamentarias del FA, donde establecieron en el artículo 39, y fue una defensa enfática que hizo la senadora Percovich, que podían presentar los parlamentarios como las asociaciones vinculadas. Si no le gustó o no compartían ese artículo, debió modificarse anteriormente. ¿Qué pasó? En el 2012 y 2017 lo mismo, y no vi que se agravarían las instituciones sociales. Parece ser que lo que no le gusta son los nombres o quienes los proponen”, indicó.

Finalmente, detalló que la votación que se llevará a cabo es “exactamente igual” que en el 2017, y resaltó que lo “paradójico” es que “lo que antes era bueno ahora es malo”. Colman afirmó que “no se busca” designar los cargos sin los votos del FA, pero que eventualmente va a votar la Asamblea General. “La composición y la voluntad es de la Asamblea General más allá de los legisladores sean de oposición o de gobierno”, concluyó.

Por último, Montevideo Portal dialogó con Juan Ceretta, abogado que representa a las organizaciones sociales, e informó que el recurso será presentado este lunes a las 13:00 horas. Explicó, además, que si el recurso presentado avanza, caerán las designaciones realizadas este miércoles (serán directores dubitados) y se deberá llevar a cabo una nueva votación, cumpliendo con los elementos normativos.

Montevideo Portal