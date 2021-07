Artistas uruguayos se manifiestan en redes sociales sobre la situación política en Cuba

Política

Montevideo Portal

"Patria y vida" es el lema de miles que protestan contra el gobierno cubano, en Cuba y en otras partes del mundo. La frase, que se leyó este martes en carteles levantados por cubanos en la explanada de la Intendencia de Montevideo, tiene un origen artístico, ya que es el título de una canción que cuestiona a las autoridades y denuncia la situación política y económica de la isla.

"Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida" dice uno de los versos de la canción lanzada en febrero de este año y compuesta por los artistas cubanos Yotuel Romero y Descemer Bueno, el dúo Gente de Zona y los raperos Maykel Osorbo y El Funky. Varios de estos artistas fueron detenidos durante los últimos meses. "Patria o muerte" fue una frase recurrente usada por Fidel Castro en la década de 1960.

Las protestas de los últimos días en Cuba han generado reacciones en artistas de diversas partes del mundo. Julieta Venegas expresó su solidaridad al pueblo cubano, "que hoy está tomando las calles, pidiendo el fin a la dictadura". En el mismo sentido se pronunciaron Ricky Martin y Alejandro Sanz. Por su parte, el cantante de Calle 13, René Pérez Joglar criticó al gobierno, pero destacó el bloque de Estados Unidos. "Entre la ineficacia del Gobierno Cubano y el bloqueo de USA tienen al pueblo jodido en medio de una Pandemia. Pa mandar ayuda busquen una vía alterna al gobierno no vaya a pasar los mismo que en PR durante el Huracán María", publicó Residente en su Twitter.

En Uruguay también se han pronunciado varios artistas sobre la situación política de Cuba.

Los pintores Adolfo "Fito" Sayago e Ignacio Zuloaga, ambos integrantes del colectivo que participa del proyecto Chafalotearte, organizado por la Intendencia de Rocha, que está en manos del Partido Nacional, se han mostrado críticos en redes sociales con respecto al gobierno cubano.

"Es muy lamentable ver políticos del FA defender la tiranía cubana", publicó Zuloaga en Twitter. "Hay una gran diferencia en las protestas en Cuba con las de Chile y Colombia; Cuba es dictadura, Chile y Colombia son democracias", agregó en otro tuit. "Decir que el problema de Cuba es el embargo es negar la realidad siempre los dictadores vivieron de otros, la URSS. Venezuela, Brasil, el problema de Cuba es la dictadura inhumana", tuiteó.

Es muy lamentable ver políticos del FA defender la tiranía Cubana — Ignacio Zuloaga (@ZuloagaIgnacio) July 12, 2021

Sayago comentó una de las notas publicadas este lunes por Montevideo Portal sobre el tema. En referencia a la declaración del Partido Comunista del Uruguay, que considera que el "gobierno de Biden financia ‘estallidos sociales' en Cuba", el pintor publicó en su Twitter: "Ridículos!!!!!".

Ridículos!!!!! — Adolfo Sayago (@FitoSayago) July 13, 2021

Del otro lado del tablado, Raúl Castro, letrista y fundador de la murga Falta y Resto, dejó una pregunta en su Facebook: "Qué es mejor: ¿ser pobre en Cuba o en Haití?"

Por su parte, el sociólogo y periodista Fernando Santullo, letra y voz del Peyote Asesino, publicó una reflexión sobre el asunto también en Facebook. "A medida que pasan los años te vas dando cuenta de que vas trazando tus propias líneas rojas. Tuyas, no las de tus padres, las de tus profesores o las de tu entorno. Una de mis líneas rojas es la de descreer de la bondad de los que justifican dictaduras. No me importa qué dictadura y menos me importa en qué consiste la supuesta bondad del totalitario que las apoya. Si apoyas dictaduras, no tenés desde donde darle lecciones de bondad ni de moral a nadie. Si apoyas dictaduras, es evidente que la gente que vive bajo esas dictaduras te importa dos pitos. Y si esa gente te importa menos que el mamotreto ideológico que te lleva a justificar la dictadura que los oprime, mejor guardate tus lecciones. La historia, si existe tal cosa, difícilmente te absolverá", expresó el artista.

Montevideo Portal