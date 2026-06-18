Armerías expresaron “preocupación” por decreto sobre balas y salieron al cruce de Negro

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La Asociación Nacional de Armerías, Polígonos y Afines (Anapa) emitió un comunicado este miércoles en el que expresó su preocupación por declaraciones del ministro del Interior, Carlos Negro, sobre la posibilidad de imponer restricciones a la compra de municiones y a la tenencia de armas de fuego.

El gremio empresarial afirmó compartir la necesidad de combatir la delincuencia y la violencia, pero cuestionó algunos de los argumentos esgrimidos por el jerarca. El comunicado responde a una frase que Negro pronunció en el Parlamento en mayo, donde había planteado su preocupación por la evolución de ciertos delitos, entre ellos la violencia de género que, según el ministro, viene mostrando “un ascenso prácticamente permanente”.

En ese marco, Negro había anunciado un proyecto de ley sobre control de armas y argumentó que es importante que la sociedad entienda que estar armado “conlleva peligros y riesgos” y que incluso “alimenta la delincuencia”. El ministro sostuvo que comprar un arma en un comercio legal “no puede ser como comprar un pan flauta en un supermercado”, y dijo que los requisitos actuales podrían aumentarse.

Anapa calificó esa comparación como “nada más alejado de la realidad” y negó que sea un “trámite sencillo”. Según el comunicado, quien desea adquirir un arma de fuego debe acreditar buena conducta, carecer de antecedentes penales, someterse a evaluaciones médicas y psicológicas, realizar cursos de capacitación y obtener las habilitaciones correspondientes, condiciones que además deben mantenerse y renovarse periódicamente.

El gremio también rechazó que exista una falta de control sobre la comercialización legal de municiones. Citó el artículo 3 de la ley nº 19.247, que obliga a informar todas las operaciones con esas mercaderías dentro de las 72 horas de realizadas, según las condiciones que establezca la reglamentación.

De acuerdo con Anapa, en cumplimiento de esa norma cada venta legal de munición se informa digitalmente al Ministerio del Interior y a las autoridades competentes, con la identidad del comprador, su cédula y THATA vigente, el domicilio declarado, el arma asociada al calibre adquirido y la cantidad comprada, documentación que debe presentarse en el local comercial al momento de cada operación.

El comunicado concluye que se trata de “un sistema que ya cuenta con mecanismos de trazabilidad y control”, sostenidos tanto por el Estado como por los comercios habilitados que, según la asociación, destinan recursos importantes para cumplir con esas obligaciones. Anapa remató su posición sosteniendo que las políticas más eficaces son las que enfrentan a quienes actúan fuera de la ley, “y no las que agregan nuevas restricciones a quienes, día a día, hacen el esfuerzo de cumplirla”.

Negro será recibido este jueves en la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados. El representante colorado Maximiliano Campo señaló que espera conocer los fundamentos técnicos y la evidencia detrás de los anuncios realizados recientemente por el ministro.