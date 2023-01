Armenios de Uruguay lamentan agresiones de extremistas religiosos israelíes en Jerusalén

La Organización Multiinstitucional Armenia del Uruguay expresó “la preocupación existente en la comunidad armenia del Uruguay ante agresiones sufridas por compatriotas integrantes de la comunidad armenia de Jerusalén”.

En una carta abierta dirigida al embajador de Israel en Uruguay, Yoed Magen, los armenios aseguran que “dichas agresiones provienen de grupos extremistas religiosos israelíes” y que “la última de estas agresiones tuvo lugar pocos días atrás en un restaurant armenio en Jerusalén e implicó la publicación de un comunicado oficial”.

The Armenian restaurant Taboon Wine Bar in Jerusalem was just attacked this evening by Israeli extremists.



This follows several similar attacks and acts of aggression against the Armenian community in the Armenian quarter of Jerusalem. #Armenia #Armenian pic.twitter.com/MMGWn713VW