Armando Castaingdebat: “Llegué con pocas ganas al Mides y sin saber lo que era el Mides”

El ex subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) Armando Castaingdebat, que pasará a la Cámara de Diputados luego de cesar en el cargo en el Poder Ejecutivo, reconoció este martes en una entrevista televisiva que su sueño era ser "el ministro de Deporte", cargo que actualmente no existe.

"Mi relación con (Luis) Lacalle Pou comenzó hace muchos años, soñando que si algún día Lacalle llegaba a ser presidente íbamos a hacer el Ministerio de Deporte y yo iba a ser el ministro de Deporte", dijo en una entrevista con el programa Desayunos Informales de Teledoce.

"Llegué con pocas ganas al Mides y sin saber lo que era el Mides", reconoció.

No obstante, señaló que ahora se va "con pena" de ese cargo porque aprendió a "querer" al ministerio. "Aprendí a darme cuenta de la importancia social que tiene en el entramado de la sociedad y voy a seguir colaborando con ese ministerio desde donde me toque estar", apuntó.

Consultado por uno de los periodistas acerca de sus pocas "ganas" para trabajar como subsecretario del Mides, Castaingdebat respondió: "Cuando yo llego al Mides llego el 9 de diciembre del año de las elecciones (en referencia a la fecha en que le dijeron que sería subsecretario). Del 9 de diciembre hasta el 1 de marzo hice un curso superintensivo para tratar de entender de entender el Mides y no te voy a decir que soy un experto en el Mides, pero te puedo asegurar que hoy manejo bastante bien a la perfección muchas de las articulaciones del Mides".

La salida

Consultado acerca del despido del exministro Pablo Bartol y, en consecuencia, de la finalización de su contrato, Castaingdebat señaló que el presidente Lacalle decidió "dar un giro en torno a un ministerio que es clave".

"Realmente se ve y se siente la necesidad de darle una impronta política. Los tiempos apremian, la realidad del país es otra, no hay espacio para discusiones técnicas", aseguró el ahora diputado nacionalista.

Según dijo, el Mides "es el ministerio que mayor capacidad técnica tiene de todos los ministerios del país, es el que tiene la mejor capacidad de acompañamiento, la mejor capacidad de diagnóstico, pero es el ministerio que tiene cero capacidad de ejecución".

Castaingdebat señaló que durante la gestión de Bartol se priorizó "la interacción con los gobiernos departamentales", lo que implicó "romper con una historia que hubo durante 15 años", y señaló que Lacalle quiere profundizar la capacidad de ejecución del ministerio.

"Hoy en varios departamentos ya hay una oficina única para atender a la gente por temas sociales donde conviven técnicos de los ministerios con técnicos de los gobiernos departamentales. Estamos firmando convenios una a una con las intendencias en cuanto a la emergencia alimentaria. Eso es un poco lo que el presidente quiere decir con que llegó el momento de la acción. No hay espacio para seguir discutiendo técnicamente si tal o cual programa", añadió.

"La ciencia y la academia en este país han destinado más de 15 años a elaborar políticas sociales. Lo que yo digo es que hoy no estamos en un momento de ponernos a discutir si esas políticas son buenas o no. Son las políticas que se diseñaron. Lo que sí es claro es que después de 15 años de aplicar esas políticas el público al cual fueron destinadas no está mejor", expresó.

