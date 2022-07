Argimón sobre baja de Burgueño para Inddhh: “No creo que haya sido por mis declaraciones”

Política

La vicepresidenta Beatríz Argimón se refirió este sábado a la decisión de Diego Burgueño, miembro de la Asociación Toda la Verdad —formada por familiares de víctimas del MLN-Tupamaros— e hijo de Carlos Burgueño —quien fue asesinado en la “Toma de Pando”— de bajarse de la postulación a la dirección de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh).

“No creo que haya sido por mis declaraciones, porque en realidad cuando se me consultó, yo no sabía quiénes eran, quienes se habían presentado en su totalidad. Por respeto, no solo a los compañeros legisladores que estaban haciendo el estudio, dije que se siguiera con las instancias respectivas. Lo que un colega de ustedes me consultó es como yo consideraba las distintas propuestas desde la comunidad, al momento de ser evaluado por los legisladores”, dijo en rueda de prensa.

“En ese sentido siempre digo que hay que hacer un justo equilibrio, porque es una institución donde además de militancia en temas de Derechos Humanos es importante también que en esa conjución de quienes se presentan también haya quienes tengan componentes técnicos que fortelecen el accionar de la Institución. Lo que no significa ni que todos sean exclusivamente técnicos, ni que todos sean exclusivamente técnicos, ni que todos sean militantes de la causa”, comentó.

La presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, había planteado su preocupación por la extensa lista de postulantes, que eran 27 en su momento, según la lista oficial. A propósito, el legislador Gustavo Penadés, integrante de la comisión especial, opinó que es una inquietud “legítima”, pero recordó que esta situación ocurrió en ocasiones anteriores.

“Soy convencida de que tiene que apostarse a la excelencia y a lo técnico de sus integrantes, me parece que por algo en la ley se estableció un proceso para seleccionar lo que va a la Asamblea”, había dicho la vicepresidenta en rueda de prensa.

Consultada sobre la posibilidad de que víctimas del accionar guerrillero, como Burgueño, puedan integrar la Inddhh, apuntó: "Yo he sido muy crítica del daño que nos puede hacer a una institución de estas características que hay en los países avanzados y que son referentes cuando estos temas se empiezan a partidizar".

“No se pueden transitar caminos que lleven a desnaturalizar a una institución que debe tener un importante nivel de excelencia", subrayó.

Por su parte, Burgueño fue crítico en diálogo con Montevideo Portal con las declaraciones de la vicepresidenta. A Argimón "le preguntaron qué opinaba sobre las candidaturas de las personas que habían sido víctimas del terrorismo y después puntualmente le preguntaron por mí, y ella declaró lo que declaró, que se necesitaba un perfil más técnico, como que no éramos personas idóneas para eso”, relató y añadió que "casualmente [está] haciendo el mismo discurso del Frente Amplio, que es normal en la vicepresidente”.

“Yo en particular no es que represente solo una parte de la verdad: a mí me interesa toda la verdad, caiga quien caiga”, expresó Burgueño.

“Que ahora se acuerde la señora Argimón del profesionalismo en cuanto a los cargos de la Institución de Derechos Humanos cuando nunca se fue tan exigente para la integración de la misma, siendo de que ella misma poca autoridad puede tener en cuanto a exigir algo cuando ocupa el segundo lugar más importante del país y tampoco es la persona idónea al haber estado simplemente por ser mujer elegida en ese lugar y sin voto ninguno; creo que no tiene autoridad”, concluyó el integrante de la Asociación Toda la Verdad.

Sobre la cantidad de postulantes, Argimón dijo este sábado que “en lugar de presentarse todos, al haber estudiado ellos (los legisladores) los antecedentes, lo bueno sería que ya se enviara a la Asamblea General si estaba dentro de lo posible una lista depurada”.

“Pero bueno, ya está convocada el lunes la Asamblea, veremos qué pasa”, concluyó la vicepresidenta.