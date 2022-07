Elecciones en Inddhh: se bajó Burgueño y dijo que Argimón está “simplemente por ser mujer”

Política

Montevideo Portal

Diego Burgueño, miembro de la Asociación Toda la Verdad —formada por familiares de víctimas del MLN-Tupamaros— e hijo de Carlos Burgueño —quien fue asesinado en la “Toma de Pando”—, decidió este miércoles bajarse de la postulación a la dirección de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh), informó El Observador.

Hoy son 24 los postulantes a integrar el próximo Consejo Directivo de la Inddhh en el período 2022-2027, que asumirá el 1° de setiembre.

En principio, según la lista oficial, se manejaban 27 candidatos, pero este lunes la comisión bicameral especial que estudia la elección decidió, solo con los votos del oficialismo, pasar a consideración de la Asamblea General toda la nómina de postulantes excepto a cuatro personas.

La presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, había planteado su preocupación por la extensa lista de postulantes. A propósito, el legislador Gustavo Penadés, integrante de la comisión especial, opinó que es una inquietud “legítima”, pero recordó que esta situación ocurrió en ocasiones anteriores.

“Soy convencida de que tiene que apostarse a la excelencia y a lo técnico de sus integrantes, me parece que por algo en la ley se estableció un proceso para seleccionar lo que va a la Asamblea”, observó la vicepresidenta en rueda de prensa.

Consultada sobre la posibilidad de que víctimas del accionar guerrillero, como Burgueño, puedan integrar la Inddhh, apuntó: "Yo he sido muy crítica del daño que nos puede hacer a una institución de estas características que hay en los países avanzados y que son referentes cuando estos temas se empiezan a partidizar".

“No se pueden transitar caminos que lleven a desnaturalizar a una institución que debe tener un importante nivel de excelencia", subrayó.

Por su parte, Burgueño fue crítico en diálogo con Montevideo Portal con las declaraciones de la vicepresidenta. A Argimón "le preguntaron qué opinaba sobre las candidaturas de las personas que habían sido víctimas del terrorismo y después puntualmente le preguntaron por mí, y ella declaró lo que declaró, que se necesitaba un perfil más técnico, como que no éramos personas idóneas para eso”, relató y añadió que "casualmente [está] haciendo el mismo discurso del Frente Amplio, que es normal en la vicepresidente”.

A su vez, explicó que se bajó por varias razones, entre ellas, las declaraciones de la senadora frenteamplista Silvia Nane.

"Hay miembros que cuestionan las Convenciones Internacionales de DDHH de las que Uruguay es Estado parte, defienden terroristas de Estado y quieren hacer de la Inddhh un club político", había publicado la legisladora en su cuenta de Twitter.

Al respecto, Burgueño dijo que “no deja de ser siempre el mismo manoseo”. “Ahora se ponen exigentes cuando conviene, pero en su momento hubo personas en el instituto que nada tenían que ver con los derechos humanos, simplemente eran 'hijos de' como el caso de Juan Raúl, como el caso de tantos otros”, manifestó.

"Caiga quien caiga"

“Yo en particular no es que represente solo una parte de la verdad: a mí me interesa toda la verdad, caiga quien caiga”, expresó Burgueño.

“Que ahora se acuerde la señora Argimón del profesionalismo en cuanto a los cargos de la Institución de Derechos Humanos cuando nunca se fue tan exigente para la integración de la misma, siendo de que ella misma poca autoridad puede tener en cuanto a exigir algo cuando ocupa el segundo lugar más importante del país y tampoco es la persona idónea al haber estado simplemente por ser mujer elegida en ese lugar y sin voto ninguno; creo que no tiene autoridad”, concluyó.

Por su parte, el integrante de la Asociación Toda la Verdad, se expresó además en sus redes y dijo que “lo de Argimón” es una falta de respeto que no está dispuesto a tolerar.

“No tengo culpa de su ignorancia en la materia, además de nunca habernos respondido para recibirnos como Asociación, debió hacerlo @gbianchi404, quizás sea usted que no está a la altura de su cargo”, criticó y mencionó a la senadora nacionalista Graciela Bianchi.

Lo de @beatrizargimon es una falta de respeto que no estoy dispuesto a tolerar, no tengo culpa de su ignorancia en la materia, además de nunca habernos respondido para recibirnos como Asociación, debió hacerlo @gbianchi404 quizás sea usted que no está a la altura de su cargo! — diego burgueño (@diegob32) July 28, 2022

Y en otro tuit, disparó: “Curioso que quien exige profesionalidad técnica y currículum ejerce el segundo cargo de importancia en un gobierno solo por cuota de género y sin votos”.

Otras bajas

Por su parte, otro de los nombres que figuraba en la lista era el de Sandra Rivas, asesora del despacho de la senadora herrerista Gloria Rodríguez, quien fue presentada por el senador suplente del Partido Nacional Sergio Delpino.

Sin embargo, Rodríguez dijo a Montevideo Portal que Rivas no estaba como postulante.

El abogado ambientalista especializado en transgénicos y agroquímicos, Santiago Mirande, quien fuera presentado por el Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines, fue excluido de la lista, según informó la diaria, debido a que no cumplía con el literal D del artículo 45 de la ley 18.446 que establece como requisito “estar en el pleno goce de los derechos cívicos”.

En la misma línea, el abogado y exjuez Federico Álvarez Petraglia, recomendado por varias organizaciones sociales, fue igualmente excluido porque, de acuerdo con el medio anteriormente citado, hasta noviembre de 2020 tuvo un vínculo contractual con la Intendencia de Paysandú, y el literal E del artículo 45 establece como requisito “no haber desempeñado cargos públicos electivos o de particular confianza política durante los dos años anteriores a su designación”.

Montevideo Portal