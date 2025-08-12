Argimón habló por primera vez tras designación en Unesco y reveló su charla con Lacalle

Política

La vicepresidenta de la República en el pasado gobierno, Beatríz Argimón, rompió el silencio tras la polémica que se generó en filas del Partido Nacional y de la oposición por su nombramiento en mayo como embajadora de Uruguay ante la Unesco por la administración de Yamandú Orsi.

La exjerarca habló por primera vez del tema en las últimas horas en un programa de streaming llamado Políticamente incorrectas. Allí comentó que el expresidente Luis Lacalle Pou la “apoyó” en el momento que se dio su designación. “Él siente que voy a representar al país y lo voy a hacer bien; eso fue lo que me dijo”, relató.

A su vez, narró que lo siente como una “suerte de culminación de ciclo” en cuanto a “lo que es representar y valoró que se trate de un “cargo de relevancia” y que el hecho de que haya sido un presidente que no es de su partido el que la haya convocado “habla bien de Uruguay”.

Además, Argimón dijo que aún no dio entrevistas a los medios de comunicación sobre el tema porque está en un “momento de reflexión” y detalló que en su puesto aún hay un diplomático, por lo que espera que su período en la Unesco comience en noviembre.

Según informó Búsqueda y confirmó Montevideo Portal en su momento, la exvice mantuvo una reunión con Lacalle Pou el pasado viernes 6 de junio en la que recibió el respaldo tanto de su designación como de su gestión en el gobierno de coalición.

De todos modos, el exmandatario le planteó que “en estos asuntos el proceso para llegar a un fin es tan importante como las formas para comunicarlo”. Luego, se supo que días atrás la propia Argimón se había reunido con dirigentes blancos y reconoció que hubo “un tema de comunicación a destiempo”.

Su designación en la Unesco generó polémica a la interna del Partido Nacional. La principal crítica fue la senadora Graciela Bianchi, quien dijo, entre otras cosas, que Argimón “operó los cinco años [de gobierno] para el Frente Amplio” y que, cuando a ella le tocaba ser vicepresidenta, se “encontraba con el despacho cerrado”.