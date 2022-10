Argimón dijo que partidas para primera infancia “no se han ejecutado completamente”

Política

El Gobierno aumentó en US$ 50 millones apoyo a ese sector de la población para 2022, pero la vicepresidenta expresó que hay subejecución.

Montevideo Portal

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, mantuvieron una reunión este jueves con el fin de abordar las políticas públicas que lleva adelante el Gobierno sobre primera infancia, luego de que se conociera los datos de pobreza infantil durante el primer semestre de 2022, que se ubicó para menores de 6 años en el 22,5%.

En rueda de prensa, Argimón señaló que le expresó a Alfie su intención de que se lleve adelante “un plan de acción y de seguimiento” sobre la ejecución de las transferencias destinadas a esa población, que el gobierno anunció en 2021 un aumento de US$ 50 millones para 2022.

La vicepresidente, sin embargo, dijo que esas partidas anunciadas en agosto de 2021 no se han ejecutado completamente, por lo que se necesita “agilizar el andamiaje para que se concrete”.

“Aún no”, dijo la vicepresidenta cuando fue consultada por la prensa si se habían “ejecutado todas” las partidas.

“Sabemos de la coordinación que el ministro de Desarrollo Social está llevando adelante con la gente de Inau (Instituto Nacional del Niño y el Adolescente). Nos parece importante tener un seguimiento constante sobre la ejecución de esas partidas. Fue una preocupación en campaña electoral y se tiene la consecuente votación de US$ 50 millones por año a efectos de ser destinados a primera infancia. Nos parece importante se lleve a cabo un seguimiento de esas partidas”, dijo Argimón, que destacó que la pobreza aumentó en todo el mundo, pero Uruguay es de los países que “mejor ha salido” después de la pandemia.

La vicepresidenta señaló que se “trata de partidas específicas” e insistió en que se “siga la ejecución de las partidas”.

“En las políticas públicas la ejecución es un tema que a veces requiere de más intensidad de la que uno quisiera. En este caso, habiendo fondos como hay es lo que debemos seguir ajustando. Se necesita una suerte de gerenciamiento especial para el abordaje de este tema”, apuntó Argimón.

Una vez que se conoció el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), que marcó que la pobreza en menores de 6 años pasó de 16,1% en el primer semestre de 2021 al 22,5% en el mismo período medido 2022, Alfie admitió en una entrevista con radio Carve que el indicador no mejoró y que no tiene una “respuesta” que lo explique.

Sobre pobreza infantil, Alfie dijo que el Gobierno “ha hecho una cantidad de transferencias monetarias y no monetarias”, pero no tienen “una respuesta explicativa” para justificar el aumento.

“Lo que es cierto es que no mejoró pese a las transferencias monetarias; no tengo una respuesta explicativa para eso. Hemos pensado y no la tenemos”, aseguró.

Según los últimos datos que publicó el INE, la pobreza del último semestre se ubicó en 10,07%, presentando un aumento de medio punto porcentual en comparación con el mismo período de 2021.

Montevideo Portal