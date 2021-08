Argimón dijo estar “sorprendida” por enterarse situación del INISA a través de la prensa

Política

Montevideo Portal

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, brindó una rueda de prensa en el marco de la celebración por primera vez del aniversario del Día de la Independencia en el Palacio Legislativo. Allí fue consultada sobre cómo evalúa el clima de convivencia partidaria que hay en el Parlamento.

Argimón dijo que ella es parte de la vida parlamentaria hace muchos años y reconoció que hay veces -especialmente en las sesiones muy largas- que hay debates muy acalorados donde se generan "debates acalorados". No obstante, dijo que son situaciones "esporádicas y puntuales", que enseguida vuelven a la normalidad.

"Forma parte de lo que son horas de tensión y mucho entusiasmo, pero es absolutamente puntual y podemos decir que hay un ambiente de diálogo permanente, muy especialmente en el trabajo parlamento de comisiones, que es donde realmente se da la gran parte de la labor legislativa", agregó.

En tal sentido, informó que este lunes se citará a los coordinadores de bancadas de todos los partidos para comenzar a coordinar la Rendición de Cuentas que fue enviada por el Poder Ejecutivo y ya aprobada en la Cámara de Diputados.

En otros asuntos, fue consultada por el episodio que se está llevando a cabo en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), donde hay algunos desencuentros entre la presidenta del organismo y la directora por el Partido Nacional. En el caso intervino el líder de Cabildo Abierto ya que pidió la renuncia, según consignó El País.

Argimón aseguró que "no siguió el proceso", pero confesó que le "sorprendió" que fueran notificados del problema de relacionamiento a través de la prensa. "Esperemos que en las próximas horas estos temas puedan dirimirse en un ambiente de negociación y de intercambio porque es un lugar que si hay algo que necesita es de un directorio unido, que lleve adelante acciones especiales por ser un organismos de alta sensibilidad. En realidad, me sorprendió, no estamos habituados, pero de pronto pasaron episodios que desconozco", dijo.

Por último, se refirió a la creación de la Comisión de los 100 años del Palacio Legislativo, que se ocupará durante cuatro años del estado del edificio para cuando cumplan 100 años de su creación.

"A todos nos hubiera gustado hacer público la instalación de una comisión de los cien años, pero en virtud de los temas sanitarios no pudimos. Pero a partir de este año, y a través de nuestras redes sociales, vamos a ir notificando a la ciudadanía distintos aspectos del trabajo que vamos a estar llevando adelante sostenidamente hasta que esta casa cumpla 100 años", aseguró.

"Ustedes entenderán que esta es una casa que nos identifica con esa democracia solida que es un valor que como nación tenemos y, por tanto, por ley se decidió que esta comisión integrada con representantes de todos los partidos políticos con la Comisión de Patrimonio y la Universidad de la Republica, tenga el cometido de llevar adelante una cantidad de actividades tendientes a la preservación de esta casa y distintas actividades donde la ciudadanía participe activamente ya que es la ha elegido como la casa que identifica con lo mejor de nuestra historia y con nuestro compromiso con el futuro", añadió.

Consultada sobre el estado edilicio del Parlamento, Argimón respondió: "En el período anterior la senadora Topolansky hizo posible la realización de un diagnóstico con expertos del exterior que hicieron posible poder tener un diagnóstico real de la situación del edificio. Hay algunas fisuras, algunos aspectos que obviamente, a raíz de lo que es la circulación de mucho tránsito desde hace un tiempo, ha hecho que haya algunos problemas que se están subsanando, que con el trabajo de los técnicos hemos tratado de ir manteniendo durante todos estos años esta casa, pero evidentemente hay algunos arreglos que hemos tenido que llevar adelante y hoy en las redes podrán apreciar lo que se ha ido avanzando en ese aspecto.

Finalmente, Argimón no dijo cuál es la cifra final que se invierte, pero informó que hasta el momento se hicieron arreglos indispensables que están dirigidos en particular al exterior edilicio.

"Entre otras cosas se hicieron mejoras en los últimos años del entorno en conjunto con la intendencia, pero evidentemente hay algunos ajustes que vamos a tener que llevar adelante y hemos constituido, y va a empezar a funcionar un fideicomiso donde vamos a tratar de obtener fondos para seguir sosteniendo esta casa que resulta indispensable", concluyó.

Montevideo Portal