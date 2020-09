Argimón: dichos de Mujica son “resabios machistas” de “dinosaurios”

Política

La vicepresidenta de la república dijo que Mujica, “al no tener argumentos sólidos, busca denostar a las mujeres en la competencia”.

Montevideo Portal

La vicepresidenta de la república, Beatriz Argimón, dijo este martes que las declaraciones del senador frenteamplista José Mujica sobre la candidata a la Intendencia de Montevideo por la coalición multicolor, Laura Raffo, son "resabios machistas" de "dinosaurios".

En su podcast semanal, que este martes se tituló "No debemos permitir", Argimón dijo que "aparecen alusiones sobre cómo hablamos o cómo nos vestimos las mujeres que participamos en las campañas". "Estas expresiones son resabios machistas que al no tener argumentos sólidos buscan denostar a las mujeres en la competencia. No es la primera vez que el expresidente Mujica nos ningunea o ningunea temas que tienen que ver con la agenda que las mujeres propiciamos", expresó Argimón.

"Estas formas machistas de liderazgo están presentes en distintos actores políticos y de todos los partidos políticos. Muchas veces vemos cómo a parte de los seguidores o seguidoras parece causarles gracia o lo aplauden. Son resabios de una sociedad que no debemos permitirnos en tanto país de alta adhesión democrática y que debe velar siempre por la calidad de la misma", continuó la senadora.

Argimón dijo que "lamentablemente hoy todavía tenemos que seguir diciendo el 'no se lo permito' a quienes cual dinosaurios no entienden las señales de estos tiempos".

"Me gustaría que primara esa lucha contra la violencia hacia las mujeres políticas por parte de todas quienes militamos en ese sentido con independencia del partido político al que pertenecemos", agregó Argimón.

Por su parte, el candidato a intendente de Montevideo por el Frente Amplio Álvaro Villar también se refirió al tema. Dijo que la coalición que respalda la candidatura de Raffo "cuestiona los derechos de las mujeres, persigue a la Justicia, niega la diversidad".

"¿Cambiará votos por impunidad? ¿Mandará ella en género y diversidad? ¿Qué posturas todavía no conocemos en DDHH?", preguntó Villar sobre Raffo en su cuenta de Twitter.

"Nosotros siempre estamos del lado de los más vulnerables, de los olvidados, de las minorías. 50 años de Frente Amplio no se miden por una declaración ni por un párrafo del programa", concluyó Villar.

En campaña @lauraraffo señala un tema de tono, hablemos de ideas: su coalición cuestiona los derechos de las mujeres, persigue a la justicia, niega la diversidad.



