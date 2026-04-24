Argentina: ataque de un estudiante a sus compañeros dejó como saldo nueve personas heridas

Un episodio de violencia ocurrido en un centro educativo de adultos en la localidad argentina de Gualeguaychú, fronteriza con Uruguay, dejó como saldo nueve personas con lesiones leves y motivó la intervención policial. El hecho se dio en un contexto de preocupación por amenazas en instituciones educativas en la región.

Según informó el jefe de la Comisaría 9 de la localidad, Enrique Villalba, el incidente se registró cuando autoridades del centro alertaron sobre la conducta agresiva de un alumno de unos 20 años. De acuerdo con su relato, el joven extrajo una cadena de moto de su mochila y atacó a un compañero dentro del aula.

??GUALEGUAYCHÚ: UN ALUMNO ATACÓ A 9 COMPAÑEROS CON UNA CADENA#LapeClubSocial @sergiolapegue pic.twitter.com/lHgjuDnIEk — América TV (@AmericaTV) April 23, 2026

La situación generó desorden en el lugar, ya que otros estudiantes intentaron intervenir para detener la agresión. Como consecuencia, varias personas resultaron golpeadas. Según informó el canal TN, se contabilizaron nueve lesionados, ninguno de gravedad.

Cuando la policía llegó al establecimiento, el agresor ya se había retirado. Sin embargo, regresó minutos después con intención de reingresar, momento en que fue detenido y puesto a disposición de la fiscalía, que aún no definió su situación.

El joven permanece detenido y vinculado a la causa, mientras se aguardan las resoluciones judiciales correspondientes. No se descarta la realización de pericias psiquiátricas, lo que dependerá de lo que disponga la justicia.