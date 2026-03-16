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Argentina acusada de racismo en Brasil tiene fecha de juicio y denuncia amenazas de cartel

El juicio en Río de Janeiro contra la abogada argentina Agostina Páez, de 29 años, imputada por un episodio de presunto racismo ocurrido a la salida de un boliche en el barrio de Ipanema, ya tiene fecha de comienzo. Será el próximo 24 de marzo.

La joven permanece retenida en el país norteño desde el 14 de enero, bajo arresto domiciliario y con una tobillera de seguimiento.

Carla Junqueira, la nueva abogada de la joven en Brasil, explicó que el 24 de marzo se realizará la audiencia de instrucción y juzgamiento, instancia que marca el inicio formal del juicio.

La causa se originó tras la viralización de un video en el que la joven realiza gestos asociados a primates y grita “Monos. Uh, uh, uh” hacia empleados del bar. A partir de esas imágenes, se inició una investigación por injuria racial, una figura penal utilizada en Brasil para sancionar conductas discriminatorias.

La policía civil brasileña le incautó el pasaporte a una abogada argentina tras proferir insultos racistas contra un empleado de un bar en Ipanema, en Río de Janeiro. pic.twitter.com/b4CuYf0anN — Real Time (@RealTimeRating) January 17, 2026

Páez sostuvo que su reacción se produjo en medio de una discusión con el personal del local. Según su versión, ella y un grupo de amigas habían sido estafadas al reclamarles consumos que, asegura, ya habían pagado, y algunos empleados habrían realizado gestos obscenos durante el intercambio.

En los últimos días, la abogada publicó un video en su cuenta de Instagram en el que expresó arrepentimiento por lo ocurrido y pidió disculpas. En un audio difundido posteriormente, afirmó: “He cometido un error del cual he aprendido. He tenido una reacción equivocada dejándome llevar por el enojo y estoy pagando las consecuencias”.

Durante la audiencia del 24 de marzo expondrán, en ese orden, la acusación, la querella y la defensa. Según explicó Junqueira, la imputada no está obligada a declarar ni a responder preguntas durante esa instancia.

Tres acusaciones y penas posibles

La fiscalía sostiene que existieron tres episodios distintos de injuria racial durante el incidente. La acusación se apoya en el video que se difundió en redes sociales, en las declaraciones de las presuntas víctimas y en otro registro grabado dentro del bar.

La defensa, en cambio, cuestiona esa interpretación y sostiene que las imágenes no evidencian tres hechos separados. “Estos fueron tres episodios tomados con base en las denuncias de las víctimas. Pero la verdad es que por la prueba de imágenes eso no se ve”, afirmó la abogada Junqueira en declaraciones al periódico porteño Clarín.

En la legislación brasileña, cada uno de esos hechos podría ser considerado un delito independiente bajo la figura de concurso material, lo que permitiría sumar las penas correspondientes.

La pena máxima para cada delito es de cinco años de prisión, lo que podría llevar la condena total hasta 15 años. Sin embargo, la defensa considera poco probable que se aplique la pena máxima, especialmente porque la acusada no tiene antecedentes.

La pena mínima prevista es de dos años por cada hecho. En caso de que se aplicaran las penas mínimas para los tres episodios, la condena podría llegar a seis años de prisión, lo que impediría la excarcelación, ya que en Brasil las penas excarcelables deben ser menores a cuatro años.

Paralelamente, la defensa busca que la Justicia revise las medidas cautelares que mantienen a Páez en Brasil. Actualmente la joven tiene monitoreo electrónico y no puede regresar a Argentina. “Nosotros lo que queremos es la revocación de las cautelares para que ella pueda volver a Argentina”, señaló Junqueira.

Denuncia de amenazas

En medio del proceso judicial, Páez denunció haber recibido amenazas a través de redes sociales desde una cuenta que se identificaba como vinculada al Comando Vermelho.

La abogada publicó en sus historias de Instagram capturas de pantalla con mensajes intimidatorios enviados desde el perfil “coman_dovermelho10”, que posteriormente fue eliminado de la plataforma.

En uno de los mensajes se leía: “Hola Agostina, te estamos esperando. Atte: Comando Vermelho”. En otro, enviado horas después, se afirmaba: “Buenos días, Agostina, estamos enfrente del apartamento donde te hospedás. Seguimos vigilándote. Comando Vermelho (C.V.)”.

La joven difundió estas capturas para visibilizar la situación que atraviesa mientras permanece en Brasil a la espera del juicio.

En otra publicación, visible en su cuenta de Instagram, recopila amenazas recibidas con anterioridad.

“La estoy pasando mal”

En una entrevista concedida al programa radial La mañana con Moria, Páez se refirió al impacto personal del proceso judicial.

“La verdad es que la estoy pasando mal. Justo estoy una semana antes del juicio y obviamente tengo mucha, demasiada ansiedad. No puedo dormir, estoy medicada y siento que nada funciona, que nada me puede ayudar”, expresó, según recoge la revista Gente.

La abogada también relató que debió cambiar de domicilio luego de que se filtrara su dirección. “Estoy en un departamento, en una localidad alejada del centro porque anteriormente, en mi dirección anterior había ido a buscarme gente desconocida porque se había filtrado mi dirección, entonces me he tenido que mudar lejos de donde está la gente, digamos, donde está el turismo. Ahora estoy al frente de una montaña, sola”, contó.