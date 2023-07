Archivos del terror: Kechichian contó lo que sintió al leer que fue espiada en democracia

Política

En la mañana de este martes, la Cámara de Senadores lleva a cabo una sesión ordinaria que tuvo una intensa media hora previa con críticas por parte de Guido Manini Ríos a las autoridades previas y actuales de OSE, una exposición de Sergio Botana sobre la situación de Casa de Galicia y una denuncia de Liliam Kechichian sobre espionaje en democracia.

La senadora del Frente Amplio y exministra de Turismo comenzó diciendo que días atrás había surgido la noticia de que en internet se habían hecho público miles de archivos sobre el Uruguay y que todos trataron de ver de qué se trataba.

“El título hablaba de archivos del terror, todos suponíamos que el contenido estaba exclusivamente destinado a tanta cosa que todavía nos falta por saber de ese oscuro período, pero para mi sorpresa cuando busco mi nombre encuentro que todo lo que aparecía de mi persona estaba vinculado a la democracia”, aseguró.

En este sentido, contó que la espiaron como secretaria de la coordinadora del Frente Amplio, como parte de un debate que se dio al interior del Partido Comunista, como edila elegida en 1990, todas ellas actividades públicas y legales.

“Yo era una vecina de este Montevideo, que trabajaba, que llevaba a mis hijos a la escuela pública y que toda mi actividad tenía que ver con lo legal en una democracia que nos había costado tanto conquistar. Me espiaron también como directora de Turismo de Montevideo”, comentó.

Luego, dijo: “Me espiaron en el 85, me espiaron en el 90, me espiaron en el 95 y me espiaron pasando el 2000 casi hasta el 2004. Es decir, cuatro períodos democráticos en donde a ciudadanos que hacíamos actividades legales en partidos políticos legales espiaron nuestra actividad política y personal”.

Kechichian entendió que el Parlamento era el lugar donde tenía que hacer este planteamiento y de contar la “sensación” que tuvo cuando accedió a los archivos y vio como “paso por paso y día por día” se investigaba.

“Lo que uno hacía, cómo era espiada y cómo nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando”, señaló.

Finalmente, dijo que le gustaría saber quién se va a hacer cargo de eso que vivieron miles de ciudadanos y pidió que sus palabras y sensaciones fueran enviadas al presidente de la República para ver si puede “tener alguna respuesta de qué pasó en democracia”.

