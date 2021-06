Arbeleche y Alfie presentaron en Diputados el proyecto de ley de Rendición de Cuentas

Política

La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, encabezó una conferencia de prensa este miércoles luego de entregar al Parlamento el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Acompañada por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, la ministra defendió algunas de las propuestas del proyecto y aseguró que "saber el financiamiento" muestra la importancia que el gobierno le da a los temas, ya que los anuncios "no se hacen para la foto o para el papel", sino que anuncian "lo que pueden cumplir".

En ese sentido, indicó que en la Rendición de Cuentas se integra el ya anunciado plan de apoyo a la primera infancia, por el que se destinarán 50 millones de dólares por año, que se repartirán, entre otras cosas, en asistencia monetaria y centros educativos.

Además, como anunció el presidente Luis Lacalle Pou, la Rendición incluye la creación de una fideicomiso, que se nutre con fondos del Instituto Nacional de Colonización, para financiar un programa destinado a la erradicación de los asentamientos.

En ese sentido, Arbeleche dijo que anualmente los tributos para nuevas compras de tierras del instituto oscilan entre 15 y 20 millones de dólares por año y la idea es que con ese flujo de recaudación se pueda emitir este fideicomiso de manera que el programa cuente con fondos suficientes, que haga duplicar los fondos con los que actualmente cuentan los programas para asentamientos.

"Estamos hablando de nuevos ingresos que irían a comprar nuevas tierras. De hecho, desde que asumió esta administración se ha dado la directiva de no comprar más tierras. Colonización tiene más de 600 mil hectáreas; no se trata de desvestir un santo para vestir a otro santo. ¿Podemos no estar de acuerdo en que estos impuestos que se están cobrando hoy queden sin utilizarse o vayan a comprar más campo en lugar de darle una vivienda a quienes no lo tienen? ¿Seguimos comprando tierras o abordamos un problema que es histórico? Yo creo que es un hito histórico", afirmó la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Consultada sobre si en esta Rendición de Cuentas había algún tipo de aumento de impuestos, Arbeleche contestó: "En el 2020 no se aumentó ningún impuesto y para el 2022 no se considera el aumento de ningún impuesto. Hoy no estamos presentando ninguna modificación que tenga que ver con la creación o el aumento de ningún tributo; estamos en permanente diálogo de la coalición. No es algo que estemos presentando en el día de hoy".

En este sentido, también informó que a partir del 1° de enero del 2022 se contempla una recuperación salarial para los empleados públicos, de manera de ir recuperando poder adquisitivo de los salarios. "Hubo un consejo superior público y en estos días se está teniendo diálogo con los funcionarios públicos", indicó.

Finalmente, ante la consulta de si en el presupuesto se está contemplado el aumento de capital, la titular de la cartera de Economía dijo que no y que eso es una decisión que se tomó junto al Banco Central y que "no hace" a los documentos entregados al Parlamento.

