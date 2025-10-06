Judiciales

Apuñaló y mató a hombre de 43 años en la calle de Tala: lo condenaron a 8 años de prisión

Un hombre de 22 años, poseedor de antecedentes penales por receptación y violencia privada, fue condenado a 8 años de prisión por el homicidio de un hombre de 43 años encontrado sin vida en Tala, Canelones, el pasado viernes 3 de octubre.

De acuerdo con la Policía de Canelones, la víctima viajaba en un vehículo que se fue a la banquina en la ruta 7. Fue encontrado “con aliento alcohólico” por efectivos y llevado a la seccional policial.

Pocas horas después de retirarse de la comisaría “por sus propios medios”, el hombre apareció tirado en una cuneta muerto con “una herida punzante en el tórax”. Su cuerpo estaba en la intersección de las calles 18 de Julio y Treinta y Tres.

Efectivos del Departamento de Homicidios iniciaron una investigación para dar con el o los responsables, hasta que este domingo 5 de octubre detuvieron al hoy condenado por su “vinculación directa en el hecho”.

