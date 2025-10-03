Tala: chocó ebrio, terminó en la seccional, se fue sin auto y, a la hora, apareció muerto

Montevideo Portal
Un hombre de 43 años fue encontrado sin vida en Tala, Canelones, este viernes 3 de octubre, según informó la Jefatura de Policía de dicho departamento.
De acuerdo con el vocero, Alejandro Ferreyra, en la mañana de esta jornada se recibió un reporte de un vehículo que se fue a la banquina en la ruta 7. Concurrió el personal policial y encontraron al hombre, “con aliento alcohólico”, y lo llevaron a la seccional policial.
Allí se aplicaron “todas las medidas administrativas” —es decir, los efectivos retuvieron el auto y la libreta de conducir del hombre— y él se retiró de la unidad policial “por sus propios medios”. “Al rato, una hora o un poco más, se recibe el llamado de una persona caída en la cuneta” en la intersección de las calles 18 de Julio y Treinta y Tres en dicha ciudad canaria, según indicó el vocero de la jefatura.
Ferreyra detalló que la víctima tenía “una herida punzante en el tórax” y no contaba con antecedentes penales.
Trabaja el departamento de Homicidios de la Jefatura de Canelones y ya se notificó a la fiscal de turno de Pando.
