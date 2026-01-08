Apareció “sana y salva” la adolescente de 15 años que había desaparecido en Durazno

Montevideo Portal
La adolescente de 15 años que se encontraba ausente en el departamento de Durazno, apareció “sana y salva”, informaron fuentes policiales a Montevideo Portal.
Lourdes Belén Graciuso Rodríguez se encontraba “ausente de su domicilio” y era buscada por las autoridades del departamento.
La adolescente de estatura media, complexión delgada y cabello castaño oscuro, que al desaparecer “vestía short negro, buzo negro y championes negros”, fue hallada con vida y sin ninguna lesión en la tarde de este jueves.
